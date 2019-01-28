2019-01-28T17:53:14+03:00
Общество

Ученики петербургской школы жалуются на тараканов в тарелках

Засилье насекомых наблюдают в одном из крупнейших учебных заведений города
Елена БЕЗГОДОВА
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Подростков напугали тараканы в школеПодростков напугали тараканы в школеФото: Искандер ЯРУЛЛИН
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Ученики из 291 школы Красносельского района Петербурга не могут ни есть, ни учиться. Требуют закрыть здание школы на улице Маршала Захарова. А все из-за нашествия тараканов в учебное заведение.

Крик о том, что школу (кстати, одну из самых больших в Петербурге) атакуют насекомые появилась в группе школы в январе. Подростки писали, что находят усатых в коридорах и учебных классах, туалетах и... даже в своих тарелках!

- Проверяйте свои рюкзаки и мешки перед выходом из школы, а то реально домой принесёте красавца, что делать потом? – писали подростки.

- Страшно в школу приходить. Реально страшно! Почему не травите, - жаловались школьницы.

Тараканы живут на территории всего учебного заведения. Фото сделано учениками 291 школы.

Тараканы живут на территории всего учебного заведения. Фото сделано учениками 291 школы.

Школьники рассказывают: тараканы заполонили школу еще осенью. Это заметили и перед Новым годом все здание решено было полностью протравить. Правда, это не помогло. После каникул дети вернулись в классы и продолжили находить живых насекомых. Активно фотографировали тараканов и выкладывали их в соцсетях. Жаловались родителям и директору. На клич детей обратила внимание и прокуратура, которая организовала проверку.

- Эта информация будет проверяться, - заявили в ведомстве. - При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

К расследованию в понедельник подключился и местный Роспотребнадзор. Результатов проверки пока нет.

Директор 291 школы Олег Марфин говорит, что проблема с паразитами в школе действительно есть. Но не в таких масштабах, как описывают дети.

Школьники говорят, что находят таракашек даже в еде! Фото сделано учениками 291 школы.

Школьники говорят, что находят таракашек даже в еде! Фото сделано учениками 291 школы.

- Живых тараканов у нас нет, - уверяет директор. - Есть следы от них, которые остались после дезинфекции, которая проводилась в конце прошлого года. И, кстати, половина фотографий с насекомыми, которые присылают, сделаны не в нашей школе – у нас другие двери, иной линолеум. Искусственный ажиотаж создают.

Тем временем в школе уже готовятся к противодействию. Избавляются от цветов – в горшках могут спрятаться усатые. А еще приступают к поиску средства, которое было бы безопасно использовать рядом с человеком. В марте, на каникулах проведут масштабную дезинфекцию.

Но откуда в школе засилье тараканов? Олег Марфин предполагает, что всему виной макулатура, сбор которой организуют в заведении.

- Много лет мы жили беспроблемно, а последний год тараканы стали появляться. Когда начали собирать макулатуру. От акции по сбору мы не отказались, просто перестали завозить бумагу в школу, проводим сбор на улице, - говорит директор. - Конечно, будем бороться с тараканами. Но так, чтобы не прекращать учебный процесс, как нам предлагают ученики.

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