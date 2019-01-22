В Пулково появился сервис каршеринга «Яндекс.Драйв»

Как предпочтете добираться из аэропорта - на автобусе, такси или же сами хотите сесть за руль и с ветерком доехать до дома? Последний вариант очень даже удобен, если у вас большой чемодан, да и от метро не так уж близко. А сервис каршеринга позволяет это сделать. Прямо на парковке P3 в трех минутах ходьбы от пассажирского терминала круглосуточно стоят машины, которые ожидают своего водителя.

В Пулково уже год работают два оператора поминутной аренды - «Делимобиль» и CarSmile. Теперь свободных авто станет еще больше, так как в Пулково появился новый сервис - «Яндекс.Драйв».

- Мы видим растущий спрос на услуги каршеринга и расширяем предложение в этом сегменте для удобства пассажиров, - отметила заместитель коммерческого директора по неавиационной деятельности управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Татьяна Батенева.

Завершить аренду «Яндекс. Драйв» можно в разрешенных зонах в Санкт-Петербурге.

- Уверена, что сервис станет востребованным дополннием к другим способам добраться из города в аэропорт Пулково и обратно. Итак, в чем преимущества? При проезде через шлагбаум номер автомобиля «Яндекс.Драйв» считывается автоматически.

Парковочный талон не требуется. Экономия времени и нервов - это один из плюсов. Забронировать авто можете сразу после того, как вы вышли из самолета, прямо в очереди за багажом. Просто скачайте приложение на свой телефон и выбирайте машину из предложенного парка. Завершить аренду можно в любой из разрешенных зон в Санкт- Петербурге.

Маргарита РЫБАКОВА