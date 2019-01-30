В Петербурге мать, дважды лишенная родительских прав, заморила голодом ребенка

- Как мальчика жалко! – сетуют жители дома на Кронштадтской. – Только вот отпраздновали, как Ленинград от блокады освободили. И на следующий день к нам следователи приходят, говорят, что ребенка голодом заморили!

История с гибелью маленького Саши (Имя изменено, - Прим. ред.) шокировала не только жителей пятиэтажки в Кировском районе Петербурга, но и весь город. Мальчик в возрасте 1 года и 10 месяцев умер от голода. Сколько малыш не ел – покажет вскрытие. Но соседи, которые видели, как щуплое тельце в простыне выносили из квартиры, говорят, что Саша был не просто худым. Он был истощен.

НЯНЯ ИЗ ГАДЮШНИКА

28 января в квартиру дома номер шесть медиков вызвала мама малыша Виктория. 31-летняя женщина накануне оставила сына со своей подругой, 39-летней Светланой. Недавно освободившаяся из колонии нянька уже не в первый раз присматривала за малышом. Раньше обходилось без хлопот, а в этот раз Светлана позвонила Вике раньше времени. С трудом ворочая языком от количества выпитого, сказала, что мальчик мертв.

Только спустя несколько часов мать приехала к сыну. Посмотрела на бездыханное тело и около 14 часов дня вызывала службы. И в последний раз видела Свету – 39-летнюю няньку отвезли на допрос, где она и умерла. Свою роль сыграло количество выпитого.

- Оно и немудрено, что так вышло, - говорит сосед Светланы Анатолий. – Она пила беспробудно, нигде не работала. Подрабатывала тем, что со своими сожителями, их уж два сменилось за //// , металлолом иногда сдавала.

Этот мальчик – Саша – стал своего рода заработком для бывшей уголовницы. Вика платила своей подруге за то, чтобы она приглядывала за малышом. А соседи даже и не знали, что ребенок не ее. Однако не молчали. Однажды Светлана залила соседей вплоть до первого этажа. Возмущенные жильцы направились жаловаться в ЖЭК и заглянули к самой хозяйке.

- Как она жила – это страх! – вспоминает одна из соседок. – Все старое, грязное, немытое! Представляете, в каких условиях жил ребенок? А мы говорили и полицейским, которые к ней ходили и опеке, что мальчик маленький у нее, примите меры! Нам говорили, что все знают и разберутся.

Виктория уже была лишена родительских прав.Фото: Личная страница Вконтакте

МАМА НЕ ЛЮБИЛА

Саша родился в 2017 году. Третьего ребенка Вика не то чтобы скрывала… просто не говорила о его существовании. В соцсетях девушка писала, что главное в ее жизни – это семья и любимые дети. Сейчас это звучит очень цинично. Даже на страницах в соцсетях мать указала только своих старших сыновей. Им сейчас 5 и 10 лет.

В Петербург Виктория много лет назад приехала вместе со своими родителями из

Нижнего Новгорода. Семья купила здесь квартиру, но жизнь девушки не складывалась. Всему виной любовь к спиртному. В Северной столице Виктория сменила с десяток работ. Трудилась и кассиром в магазине, и оператором колл-центра. Долго нигде не задерживалась, уходя в длительные запои. В такие дни ее никто не мог найти.

- Мать у неё тоже сильно пьющая, и отец тоже, - рассказывает дальняя родственница Виктории. – Вот и она сама пристрастилась. Старшего сына бросала уже с 2-х летнего возраста. Про среднего забыла, когда ему год исполнился. Оба мальчика сейчас отцы воспитывают, Вику родительских прав лишили.

Рождение третьего малыша, Саши, мать на путь истинный не вернуло. Мальчишку она периодически бросала на свою подругу Свету.

- Виктория младшего никому не показывала, - признается родственница. – О том, что она родила мы узнали в понедельник, когда следователи опросили.

ОБМАНУЛА СОЦОПЕКУ

30 января Викторию взяли под стражу. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а главной подозреваемой стала Вика.

- Обвиняемая, имея умысел на умышленное причинение смерти своему годовалому сыну, оставила его без надлежащего присмотра, а также без ухода и питания, - считают следователи. - В результате ребенок умер. Предположительно, от истощения.

А что же органы опеки? Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова говорит, что с 2017 года семья выпала из поля зрения.

- Мама призналась, что намеренно ввела в заблуждение сотрудников опеки и детской поликлиники, сообщив, что переезжает в другой район, - рассказала Агапитова. - С этого времени малыш врачами не наблюдался. А в отделе опеки по месту происшествия отметили, что на учете семья не состояла, хотя о ней знали. В последний раз специалисты выходили в адрес осенью 2017-го по заявлению детской поликлиники. Жилищно-бытовые условия оказались удовлетворительными, у мальчика было все необходимое. И поводов для дальнейшего вмешательства не усмотрели.

Прокуратура сейчас поверит работу учреждений социальной защиты и здравоохранения. Вердикт вынесет позже. Но мальчика это уже не вернет.