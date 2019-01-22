2019-01-23T19:32:01+03:00
Общество

Петербург, 2019 год: Отвалившуюся в вестибюле метро «Новокрестовская» плитку прикрепили на скотч

В метрополитене переживают, что она может упасть на пассажиров
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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На "Новокрестовской" отваливается плитка.На "Новокрестовской" отваливается плитка.Фото: Артем КИЛЬКИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кто и когда будет достраивать метро?

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В отличие от петербуржцев, москвичи не перестают радоваться тому, как разрастается столичная подземка. Только в 2018 году там открыли 17 новых станций. В городе на Неве, для сравнения, всего две. Но и они особой радости не приносят. Одна из станций, Новокрестовская, буквально разваливается на глазах.

Пассажиры с интересом разглядывают новую облицовку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пассажиры с интересом разглядывают новую облицовку.Фото: Артем КИЛЬКИН

В социальных сетях жители Приморского района пожаловались, что от стен в вестибюле отваливается облицовочная плитка. Сотрудникам метрополитена ничего не остается, как обматывать колонны скотчем и полиэтиленовой пленкой. Говорят, что переживают за здоровье пассажиров, ведь не ровен час – многокилограммовый блок кого-нибудь придавит.

- В данном случае наш приоритет не красота, а безопасность. Обеспечить ее – это первая задача метрополитена, - поделилась с «Комсомольской правдой» пресс-секретарь петербургской подземки Юлия Шавель. - Ежедневно наши службы проверяют состояние плитки. Если она плохо держится – ее откалывают. Это вынужденная мера. Все эти претензии дополнены к тем, которые ранее были адресованы к «Метрострою». Мы с этим ничего поделать не можем.

Так сейчас выглядит вестибюль. Фото: Артем КИЛЬКИН

Так сейчас выглядит вестибюль.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также пользователи рассказывают про лужи, которые время от времени появляются на станции. Все дефекты должен устранить «Метрострой» в рамках гарантийных обязательств.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Смольный разорвал контракты на строительство новых станций с этой компанией.

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