Новгородская чиновница, заявившая, что матерям после 30 деньги не нужны, зарабатывает по 2 миллиона в год

Чиновники, считающие финансы простых россиян всегда оказываются в центре внимания. Некоторые уверены, что страна гражданам «ничего не должна», а другие, как спикер Новгородской областной думы заявляют, что матерям, родившим после 30, деньги уже ни к чему. Особенно интересно, что доходы самой Елены Писаревой при этом составляют нескромные 2 с лишним миллиона рублей.

В декларации за 2017 год, опубликованной на сайте учреждения, в графе напротив фамилии спикера Облдумы значится сумма в 2 145 646 рубля 24 копейки – чуть меньше, чем по 200 тысяч в месяц. Кроме этого в собственности чиновницы находится квартира площадью 84 квадратных метра.

Не обделен финансами и супруг Елены Владимировны. Он за 2017 год заработал поменьше - «всего» 826 тысяч 947 рублей, однако в активе у мужчины есть неплохой японский кроссовер MAZDA CX-5 и земельный участок в 15 соток.

Вполне вероятно, что в деньгах семья Елены Писаревой не нуждается. Вот только женщины, ставшие мамами и после 30 лет, вряд-ли откажутся от финансовой помощи.

Напомним, что ранее Новгородская областная дума приняла закон, по которому женщинам, родившим первенца, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Но только не перешагнувшим 30-летний рубеж. Остальным, по мнению чиновницы, деньги уже особо не нужны.

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Правда, потом, сама Елена Писарева объяснила корреспонденту «Комсомольской правды», что ее слова выдернули из контекста.

- Мы с вами прекрасно понимаем, что если женщине 30-40 лет, то для нее очень важно рождение малыша. Чтобы она была действительно полноценной и испытала счастье материнства. Поэтому ни сто тысяч, ни миллион, наверное, ничего уже не значат, - подчеркнула спикер Облдумы. - Женщины удивительный народ, потому что самое главное для них – рождение малыша.

При этом сам проект «Региональный капитал. Первый ребенок» в Новгородской области направлен на поддержку именно молодых семей и мам, которые боятся материальных трудностей и из-за этого иногда отдают малышей в детдома.