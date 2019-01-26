Ленобласть вошла в пятерку регионов России с самым грязным воздухом

Любопытный рейтинг включило Минприроды в свой ежегодный доклад о состоянии и охране окружающей среды. Очередной отчет, с анализом экологии в 2017 году, ведомство представило в декабре. В документ попала десятка регионов страны, в которых дышать опасно для здоровья.

Самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, превышающий пять среднесуточных предельных концентраций, зафиксировали в десяти субъектах России. Королем загазованности с большим отрывом стал Забайкальский край (4,97 процента проб с концентрацией выше пяти предельно допустимых).

Вторая в «грязном» рейтинге Хакасия (0,45 процента), третья – Мурманская область (0,35 процента). Следом идут Красноярский край (0,15 процента), Ленинградская область (0,08 процента), Москва (0,07 процента), Сахалинская (0,05 процента), Кемеровская (0,02 процента), Волгоградская (0,01 процента) и Свердловская (0,01 процента) области.

То есть, по данным Минприроды, воздух в Ленобласти опаснее, чем в Москве. А Петербург и вовсе с число особо загрязненных субъектов не попал.

– Похоже, тут какая-то ошибка, – считает председатель Северо-Западного Зеленого креста Юрий Шевчук. – В Ленинградской области воздух намного чище, чем в Петербурге. Да и аварийных выбросов в 2017 году там не было.

По данным Зеленого креста, в Петербурге превышение предельной концентрации по некоторым адресам доходит до десяти– и даже пятнадцатикратного. В соседнем же регионе зафиксированный максимум – превышение в два-три раза, причем картина в области неравномерная. Конечно, промышленность выносят за город, но происходит это неторопливо и пока на данных не отражается.

– Средний фон в Петербурге – превышение в два-три раза, а область до превышения вообще не дотягивает, – отмечает специалист. – Бывают, конечно, и промзоны, и аварии. Но все это на общую картину влияет незначительно.

Почему? Потому что главный источник загрязнения и в городе, и в области – автомобили. Так, в городе на Неве доля испорченного машинами воздуха доходит до 82 процентов. Причем год от года картина ухудшается. Впрочем, как и по всему миру: больше авто – меньше кислорода.

– Над Китаем и Индией висит так называемое азиатское пятно – неисчезающее облако смога. Но там главный источник – промышленность, – поясняет Шевчук. – Мы до уровня Китая и Индии не дойдем, пожалуй, никогда. Но уровень загрязненности воздуха в Петербурге увеличивается в два раза примерно за десять-двенадцать лет. Этот темп держится последнее двадцатилетие.

К счастью, тенденции к ускорения этого темпа нет. Наряду с увеличением числа автомобилистов топливо улучшается, а двигатели становятся экономичнее.

– Мы умеем контролировать загрязненность воздуха. Другое дело, что все это лишь временны меры, – рассуждает эксперт. – Та же система «Делимобилей» в долгосрочной перспективе, наоборот, приведет к тому, что автомобилистов станет больше, и рано или поздно каждый из них захочет личную машину. Электроэнергия – тоже не панацея: одно дело, когда электричество вырабатывают на атомных станциях, совсем другое – на тепловых. Какая разница, сжигать топливо на больших ТЭС или в маленьких машинах? Пока мы не найдем другие источники энергии, ничего принципиально не изменится.

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