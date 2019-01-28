2019-01-28T13:42:41+03:00
Общество

«Сад сновидений» посетило более 20 тысяч человек

На выставке с помощью технологий видеомаппинга и звуковых эффектов гости погружаются в иную реальность
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«Сад сновидений» посетило более 20 тысяч человек. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.«Сад сновидений» посетило более 20 тысяч человек. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.
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До 10 марта в здании Люмьер-Холла на набережной Обводного канала открыт «Сад сновидений» - большая выставка световых и интерактивных инсталляций, подготовленная командой Yota Lab и «Планетария №1». За первые недели работы с проектом ознакомилось более 20 тысяч петербуржцев.

На выставке представлено одиннадцать тематических зон. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

На выставке представлено одиннадцать тематических зон. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

На выставке представлено одиннадцать тематических зон, каждая из которых иллюстрирует сон персонажа, рассказывающий его историю. С помощью технологий видеомаппинга, 3D-графики и звуковых эффектов гости проекта погружаются в иную реальность - сон собаки, сон космонавта, сон пассажира петербургского метро, сон последнего человека на Земле.

С помощью технологий видеомаппинга, 3D-графики и звуковых эффектов гости проекта погружаются в иную реальность. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

С помощью технологий видеомаппинга, 3D-графики и звуковых эффектов гости проекта погружаются в иную реальность. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

В одной из локаций представлен авторский проект Екатерины Малаховой Urban Mirror, одобренный к участию в Венецианской биеннале 2019. Концепция инсталляции обращена к вопросу о том, как мы выстраиваем коммуникацию сегодня и что для нас важнее: присутствие на событии или его отражение в интернете. Urban Mirror это метафора баланса между индивидуальным и общим, границами «я» и потребностью быть частью социума, между контролем и удобством.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Выставка работает до 10 марта. В феврале планируется частичное обновление экспозиции.

Выставка работает до 10 марта. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Выставка работает до 10 марта. Фото предоставлено пресс-службой Планетарий №1.

Время: 1 января - 10 марта , 11:00 до 22:00.

Адрес: Наб. Обводного канала, 74 Е

Стоимость билетов — от 400 рублей. Детям до 3 лет бесплатно.

Билеты доступны по ссылке.

*В стоимость билета дополнительно входит осмотр мультимедийной выставки «Босх и Брейгель»

Больше информации о проекте: http://son.xyz/

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