2019-01-29T15:26:49+03:00
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Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Томаты – это кладезь необходимых витаминов в любое время года. Они по праву считаются фаворитом среди овощей
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Томат Дачник, Томат Джина, Томат Ляна, Томат Сибирский скороспелый. Фото предоставлено компанией «Элитагро».Томат Дачник, Томат Джина, Томат Ляна, Томат Сибирский скороспелый. Фото предоставлено компанией «Элитагро».
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Томаты не только вкусны, но и очень полезны, так как богаты фолиевой кислотой, имеющей огромное влияние на здоровье человека, витаминами А и С, а также антиоксидантами. Многие предпочитают выращивать томаты самостоятельно, чтобы получить действительно вкусный и по-настоящему полезный продукт. На сегодняшний день в продаже имеется большое количество сортов и гибридов со своей специфической агротехникой при выращивании, в зависимости от климатических условий, почвы и многих других факторов. Компания «Торговый Дом Агропрезент» предлагает Вам линейку сортов томатов ТМ "Элитагро" с неприхотливыми условиями для выращивания.

Томат Дачник – этот сорт прекрасно растет без укрытий. При этом его плоды по вкусу практически не уступают тепличным. Отдельно нужно упомянуть его высокую устойчивость к заболеваниям.

Томат Джина – это самый крупноплодный сорт для открытого грунта. По величине плоды не уступают тепличным. Сорт довольно неприхотлив.

Томат Ляна – является представителем детерминантного, раносозревающего, высокоурожайного сорта. Растение не нуждается в подвязке, что значительно облегчает его выращивание

Томат Сибирский скороспелый – этот сорт известен не одному поколению огородников. Невысокие растения, не превышающие полуметра, дают неплохой урожай красных плодов в любое лето. Поэтому он не теряет популярности уже много лет.

Отдел продаж (г. Москва): +7(495) 401-96-10, +7(499) 165-30-80 www.elitagro.ru

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