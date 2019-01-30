2019-01-30T09:25:55+03:00
Звезды

Шнуров посвятил новое произведение обладателю «порно-Оскара» из Петербурга

Свой стихотворный пост в «Инстаграме» музыкант написал, находясь в Нью-Йорке
Петр КИБЕР
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Шнуров приехал в Нью-Йорк и написал стих об обладателе "порно-Оскара" из Петербурга. Фото: instagram.com/shnurovsШнуров приехал в Нью-Йорк и написал стих об обладателе "порно-Оскара" из Петербурга. Фото: instagram.com/shnurovs
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Их встреча наверняка бы вошла в историю. Два уроженца Петербурга, оба неформалы, по-разному прославившие свой город. Один – известный всем Сергей Шнуров, а другой – обладатель «порно-Оскара» Алексей Маетный. В честь этого события музыкант и написал свой новый стих в «Инстаграме».

- Чем он хуже наших хоккеистов?

Хоть коньками лёд он не расплавил,

*** его, как клюшки их - неистов.

Гендерных не нарушая правил,

Он представил родину достойно!

Парень наш! Простой, но молодец.

Может я конечно и тупой, но

Дайте ему что-ли мерседес.

Петербуржец Алексей Маетный завоевал очередной "порно-Оскар". Фото: личный архив героя публикации.

Петербуржец Алексей Маетный завоевал очередной "порно-Оскар". Фото: личный архив героя публикации.

Напомним, что на прошедшей на днях в Лос-Анжелесе церемонии вручения наград киногильдии фильмов для взрослых, петербуржец Алексей Маетный (сценический псевдоним Маркус Дюпри) стал обладателем одной из главных наград. При этом «простой парень с Нарвской», как он сам себя называет, был заявлен в рекордном количестве номинаций - 26.

Что касается Шнурова, то лидер «Ленинграда» продолжает путешествовать по миру и в настоящий момент также находится в США. Последнее фото музыкант сделал на фоне небоскреба «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. Но о личной встрече Шнурова с Маетным пока разговоров нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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