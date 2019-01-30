Шнуров посвятил новое произведение обладателю «порно-Оскара» из Петербурга
Их встреча наверняка бы вошла в историю. Два уроженца Петербурга, оба неформалы, по-разному прославившие свой город. Один – известный всем Сергей Шнуров, а другой – обладатель «порно-Оскара» Алексей Маетный. В честь этого события музыкант и написал свой новый стих в «Инстаграме».
- Чем он хуже наших хоккеистов?
Хоть коньками лёд он не расплавил,
*** его, как клюшки их - неистов.
Гендерных не нарушая правил,
Он представил родину достойно!
Парень наш! Простой, но молодец.
Может я конечно и тупой, но
Дайте ему что-ли мерседес.
Петербуржец Алексей Маетный завоевал очередной "порно-Оскар". Фото: личный архив героя публикации.
Напомним, что на прошедшей на днях в Лос-Анжелесе церемонии вручения наград киногильдии фильмов для взрослых, петербуржец Алексей Маетный (сценический псевдоним Маркус Дюпри) стал обладателем одной из главных наград. При этом «простой парень с Нарвской», как он сам себя называет, был заявлен в рекордном количестве номинаций - 26.
Что касается Шнурова, то лидер «Ленинграда» продолжает путешествовать по миру и в настоящий момент также находится в США. Последнее фото музыкант сделал на фоне небоскреба «Трамп Тауэр» в Нью-Йорке. Но о личной встрече Шнурова с Маетным пока разговоров нет.
ИСТОЧНИК KP.RU