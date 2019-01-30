Как защитить себя от гриппа и простуды: 3 главных совета

Первые месяцы года - самое время ставить перед собой новые цели. А потом активно работать над их воплощением. С чувством, с толком, с огоньком! К сожалению, зима с ее традиционным пиком заболеваемости ОРВИ всегда не прочь внести свои коррективы в наши планы и начинания. Только соберешься начать новую жизнь в фитнес-центре или взяться за крупный проект на работе, и вдруг… у детей одна простуда за другой, а там, глядишь, и сама слегла с гриппом. И вот уже все планы приходится откладывать до теплых времен. Однако защитить и себя, и всю семью можно, если следовать трем несложным правилам.

Заряжаемся витаминами

Мы зря недооцениваем важность сбалансированного питания. Когда организму не хватает витаминов, это сказывается и на состоянии иммунной системы, и на работоспособности, и на энергичности. Даже на настроении: недаром психологи прописывают витамины пациентам, жалующимся на апатию, депрессию и вялость. Витамины помогают иммунитету оставаться «в тонусе», чтобы он в любой момент был готов бороться с сезонными ОРВИ. Особенно важно следить за питанием детей: их иммунная система еще не до конца сформирована и более уязвима.

Зимой в рационе вашей семьи должны быть не только свежие овощи и фрукты, но и ферментированные продукты - например, квашеная капуста. Это, кстати, один из основных «поставщиков» витамина С. Кроме того, и детям, и взрослым необходим витамин D - его еще называют солнечным. Проследите, чтобы в вашем меню были продукты, которые его содержат: этот витамин нужен для поддержания сердечно-сосудистой системы и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Не забывайте и об источниках белка: мясе, яйцах, рыбе. Белки участвуют в работе иммунитета, без них практически невозможно обеспечить надежную защиту организма.

Коротко о погоде

Одеваясь для выхода на улицу и тем более собирая на прогулку детей, помните правила зимней экипировки. Сохранить тепло поможет принцип многослойности. Вниз надеваем хлопчатобумажную майку, следом водолазку, а потом уже свитер. Важно: одежда должна быть свободной, чтобы не мешать кровообращению. Никаких тесных леггинсов и слишком облегающих джинсов. Обувь должна быть удобной на нескользящей подошве.

Не пренебрегайте шапкой, шарфом. Как ни странно, голова и шея очень активно учувствуют в теплообмене – поэтому важно носить головной убор и уютный шарф, чтобы не переохлаждаться.

Если зимой вы носите термобелье – то, во-первых, вы умница и молодец. А во-вторых, убедитесь, на всякий случай, что вы правильно его выбираете. Так, для любителей активного отдыха рекомендуют термобелье из полипропилена с добавками хлопка или шерсти. Такое белье активно отводит влагу, препятствует перегреванию. Если же сезонными активностями вы не увлекаетесь, а любите спокойно погулять по заснеженному Петербургу вместе с семьей, чтобы не простудиться подойдет практически любое термобелье: из хлопка, шерсти, синтетическое или смесовое. Такой состав белья лучше сохраните сухое тепло.

Проверить домашнюю аптечку

Проверить домашнюю аптечку.

Ну а что делать, если первые два совета вам не помогли, и вы чувствуете, что заболеваете? Тут самое важное не тянуть время и не бегать с температурой по аптекам. Умным решением будет вызвать врача и вовремя начать лечение. Выполнить это не так уж и сложно, если у вас под рукой аптечка «в полной боевой готовности» - с необходимыми в случае простуды или гриппа препаратами. Проверьте по списку:

1. Препарат для промывания слизистой носа

Соляные растворы, обладающие антисептическими свойствами, очищают слизистую носа от бактерий, вирусов и аллергенов. Это позволяет быстрее избавиться от симптомов простуды и гриппа

2. Противовирусная мазь для носа

Покрытая «смазкой», слизистая носа становится менее восприимчива к вирусам – они гибнут, не успев проникнуть дальше по дыхательным путям.

3. Болеутоляющие, жаропонижающие средства

Применять жаропонижающие и болеутоляющие препараты следует строго по инструкции, соблюдая схему приема, учитывая возрастные ограничения и придерживаясь рекомендаций лечащего врача.

4. Сосудосуживающие капли в нос

Такие капли еще называют деконгестантами, механизм их действия заключается в сужении сосудов слизистой оболочки полости носа, вследствие чего снижается производство слизи, уменьшается отек и улучшается процесс носового дыхания.

5. Раствор для полоскания горла

Традиционно используют водно-содовый раствор (1 ч. л. соды на 0.5 л воды), отвар ромашки или шалфея или любой раствор-антисептик.

6. Антигистаминные препараты:

Прием лекарственных препаратов и употребление в пищу непривычных продуктов может быть причиной аллергической реакции. На это случай рекомендуем иметь в аптечке лекарственный препарат для снятия аллергии.

7. Препараты для лечения ОРВИ:

Применяя лекарственные препараты для облегчения и снятия симптомов, важно не забывать об устранении самой причины заболевания – вируса. Для лечения вирусных респираторных инфекций врачи рекомендуют Циклоферон® (таблетки)

Циклоферон проявляет активность в отношении большинства вирусов, вызывающих ОРВИ и грипп. Он способствует укреплению противовирусного иммунитета, сокращению периода болезни и снижению риска развития осложнений. Препарат обладает противовоспалительным действием и способностью не снижать лечебного эффекта даже при частом применении. При необходимости препарат можно сочетать с большинством лекарств, которые используются для смягчения симптомов простуды и гриппа.

Благодаря своим свойствам Циклоферон может быть универсальной рекомендацией как для профилактики, так и для лечения ОРВИ и гриппа у взрослых и детей с 4 лет. Для профилактики его можно применять сразу после контакта с заболевшим (экстренно) или в течение всего эпидемического сезона (плановая профилактика). Для лечения Циклоферон используется на всех стадиях ОРВИ.

У любого лекарственного средства имеются противопоказания. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

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