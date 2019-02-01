2019-02-01T18:16:54+03:00
Общество

Под Петербургом продают знаменитую дачу, где отдыхали Кшесинская и Шаляпин

Ее стоимость – 350 миллионов рублей
Елена БЕЗГОДОВА
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Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры ПетербургаФото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга
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Под Петербургом в поселке Комарово выставили на продажу знаменитую дачу Юхневича. За шикарный особняк, площадью 195 квадратов, просят 350 миллионов рублей. За эти деньги покупателю достанется не только двухэтажный объект культурного наследия, но и 2 га земли, соседство с именитыми людьми и вид на Финский залив.

Объявление о продаже вновь появилось на сайте бесплатных объявлений в 2019 году. До этого известный особняк уже пытались продать. В 2017 году не удалось. Теперь дачу Юхневича отреставрировали и приступили к очередной попытке продажи.

- Реставрация под современное проживание, но с соблюдением обязательств по сохранению памятника архитектуры, который находится под охраной КГИОП, - уточняет продавец.

Фотографии была сделана в 1913 году. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга

Фотографии была сделана в 1913 году. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга

В доме есть три санузла, столовая, кухня и несколько спален. Сохранились и готовы к использованию камины. Насколько близок современный вид дачи к историческому определить по фотографиям сложно.

Дача Юхневича имеет богатую историю. В поселке Комарово особняк построили в начале XX века, еще до революции. Принадлежал «дом на обрыве», как его прозвали за месторасположение, заведующему театральной комиссией Невского общества устройства народных развлечений Александру Юхневичу. В этом доме в разное время гостили балерина Матильда Кшесинская и певец Федор Шаляпин. Даже после смерти Юхневича дом не пустовал. В нем постоянно жили, дача сдавалась в наем.

После дом оказался в ведении Минобороны. Здесь был детский сад для детей служащих министерства. В 2010 году дом выставили на торги. И местные жители поговаривали, что владельцами особняка стало семейство Сердюковых.

Усадьбу выставили на продажу на сайте популярных объявлений.

Усадьбу выставили на продажу на сайте популярных объявлений.

Дом им достался немного в запущенном состоянии. Уникальная резьба на фасаде и ценная кафельная облицовка печей не сохранились. Однако сам дом сохранил свой вид: деревянный он остался некрашенным и светлым, похожим на сказочный русский терем. И теперь он ждет нового владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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