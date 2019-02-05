Корь атакует Петербург: крупный очаг опасной болезни зафиксировали в Фрунзенском районе

ДУМАЛ ГРИПП, ОКАЗАЛОСЬ - КОРЬ

Массовый отказ от прививок привел к распространению заболевания, которое считалось уже давно искорененным. Детская болезнь с недетскими последствиями – Петербург объявлен городом неблагополучным по кори.

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова говорит: на протяжении десяти лет вплоть до прошлого года в городе фиксировали единичные случаи кори. И те были «завозными».

2018-й стал переломным.

- В прошлом году в Петербурге было зафиксировано 54 случая кори: 22 среди детей до 18 лет и 32 – среди взрослых, - сказано в постановлении, подписанном Натальей Башкетовой. – Относительно 2017 года заболеваемость выросла в 17 раз. 42 случая из этих 54-х являлись местными.

Новый 2019 год начался с нового очага болезни. На этот раз Фрунзенский район. В одном из домов жилого комплекса «София» на Южном шоссе заболели сразу восемь человек.

- Первым молодой парень заболел, лет тридцать не больше, - рассказывает одна из местных жительниц. – Думал грипп, а оказалось – корь. Мы сейчас живем, как на осадном положении: по всему дому развешены объявления о вирусе, врачи ходили по квартирам, предупреждали о заразе. А на днях поставили около одного из домов комплекса мобильный пункт, где можно было сдать кровь на антитела и, если надо, быстро сделать прививку.

Санкт-Петербург объявлен городом неблагополучным по кори.

Разумеется, мужчина заразил и соседей. На данный момент диагноз «корь» поставлен восьми жильцам дома: двоим взрослым и шестерым детям. Что характерно: ни один из них не был привит.Напомним, корь – самое контагиозное заболевание. Риск заразиться составляет 97-100 процентов. Ее вирус «летуч» - он поднимается вверх по воздуховодам, шахтам лифта, другим коммуникационным каналам. И заболевший человек с первого этажа может заразить соседа даже с 25-го, никогда с ним не встречаясь лично. Какой-либо иной профилактики от этой болезни, кроме прививки, не существует.

БЫТЬ НАСТОРОЖЕ

Может быть, столь масштабных последствий и удалось бы избежать, если бы не медицинские проволочки. То ли врачи давно не сталкивались с корью, то ли еще по какой причине, но сработали они здесь – по мнению Роспотребнадзора – в корне неправильно. В ведомстве назвали это «отсутствием настороженности в отношении болезни».

- Вовремя не поставили диагноз, поздно госпитализировали «источники инфекции», не вели полноценный учет контактных лиц, - перечисляет Башкетова. – С большим опозданием и в неполном объеме провели иммунизацию в очаге эпидемии (контактных по кори прививают иммуноглобулином – прим.авт).

Результат плачевен: корь вышла за пределы дома. Очагами считаются три районных детских сада, одно учреждение дополнительного образования, а также две организации, где работали заболевшие.

Чтобы локальные очаги не превратились в один большой общегородской, Роспотребнадзор объявил «подчищающую иммунизацию». Главам районных администраций поручено к июню по возможности максимально привить от кори всех непривитых и не болевших раньше детей и взрослых, а также тех, у кого нет документов, подтверждающих, что прививка была сделана. Для этого в ближайшие две недели больницы и поликлиники максимально обеспечат коревой вакциной.

Во Фрунзенском районе диагноз «корь» поставлен двоим взрослым и шестерым детям.

При этом комитету по образованию разрешили пойти на экстренные меры: при регистрации кори в школе или детском саду руководству учреждения теперь можно временно отстранить от работы и учебы всех, у кого нет положенного числа прививок. По данным «Комсомолки», соответствующие распоряжения уже получили родители воспитанников ряда детских садов Фрунзенского района. По другим же образовательным учреждениям распространили обращения за подписью врача-иммунолога детской поликлиники. Их также вручили мамам и папам непривитых детей. Взрослых предупреждают о вспышке кори и просят «еще раз все обдумать и принять решение о вакцинации».

Напомним, минувшим летом в Петербурге уже усиливали меры против кори. Тогда вспышку зарегистрировали в одной из городских многопрофильных больниц. После этого Наталья Башкетова распорядилась: принимать на плановую госпитализацию только пациентов со справками о двукратной вакцинации или анализом крови на антитела к вирусу.

КСТАТИ

Одна из причин, по которой часть родителей до сих пор не привила детей, отсутствие в городе импортной трехкомпонентной вакцины «Приорикс». Считается, что она лучше очищена и дети легче ее переносят. Поэтому ребятишкам с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями рекомендовали прививаться именно ей. Но с лета ее невозможно купить не только в Петербурге, но и в принципе в России и многих других европейских странах.

ЦИФРА

5380 петербургских детей и подростков не были привиты от кори по данным на конец 2018 года. Взрослых в зоне риска еще больше – 9236 человек. По данным Роспотребнадзора более 75 процентов из них принципиально отказались проходить вакцинацию, и лишь малая часть имеет на то уважительные медицинские причины.