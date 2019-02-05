После волны проверок на Рубинштейна закрыли несколько баров

Рубинштейна уже давно стала своеобразным брендом города на Неве. Однако обратная сторона жизни главной ресторанной улицы Петербурга – затянувшийся конфликт между местными жителями и владельцами баров. В конце 2018-го в заведения на Рубинштейна зачастили вовсе не туристы и завсегдатаи среди горожан. Это были «особые» посетители – с проверками. Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, МЧС, прокуратура приходили после коллективных жалоб жителей улицы. Те уже как минимум год ведут борьбу за тишину и чистоту на Рубинштейна. И некоторые заведения в этой «войне» пали: уже закрыты ресторан «Скобари», кафе «Варвара», бистро Ramen Veggie by Duo, бар «Угрюмочная». Как рассказывают сами владельцы, ревизию пережили практически все заведения на Рубинштейна. Они опасаются, что закрыть могут и другие бары и рестораны. На что жалуются жители Рубинштейна и как это влияет на бизнес разбиралась «КП-Петербург».

Известный петербургский ресторатор Александр Затуливетров, совладелец и генеральный директор управляющей компании «СкайРест» («Бутерbrodbskybar», «МыЖеНаТы») рассказал о закрытии сразу двух своих заведений на Рубинштейна – «Варвара» и «Скобари» – на свой странице в соцсети. Как оказалось, за один только декабрь их проверяли семнадцать раз.

– По слухам, на Рубинштейна скоро закроются около 20 ресторанов, – написал Александр Затуливетров в соцсети.

Массовые визиты ведомств коснулись и бара Fiddler's Green. Его совладелец Сид Фишер, известный по проектам The Hat Bar, Apotheke Bar, «Терминал», подтвердил это в разговоре с «КП-Петербург».

– Проверки были, и много. Как вы знаете, у нас ни одна проверка без штрафов не обходится. Проверки пришли до Нового года, а расхлебывать это пришлось уже после, – рассказал Сид Фишер. – Делать бизнес в России – это как играть в покер с человеком, который сидит напротив тебя с заряженным револьвером и придумывает правила. Иногда – хорошие, но чаще всего плохие: его двойка твоего туза бьет.

На главной ресторанной улице Петербурга затянулся конфликт между местными жителями и владельцами баров.Фото: Артем КИЛЬКИН

Придираются, по словам рестораторов, например, к порогам у дверей, лестницам в подвалы или ширине проходов. Хотя и предписания могут противоречить сами себе: выполнять многие работы в здании, которое охраняется как памятник архитектуры, просто невозможно.

При этом жильцы, которые проверки и инициируют, жалуются на шум под окнами во время ночных гулянок, запахи с кухонь, сигаретный дым. Опасаются несоблюдения санитарных норм и норм пожарной безопасности. Одна из жительниц Рубинштейна (и по совместительству соседка Алисы Фрейндлих по парадной) вынуждена летом и осенью спать в коридоре: закрытые окна на четвертом этаже не спасают от шума.

– Все это началось, наверное, лет пять назад. Летом всегда сумасшедшее время. Я лично сплю в коридоре, приходится из-за шума перетаскивать туда матрас. Улицу учить бесполезно, потому что это прохожие люди. А рестораторы работают до последнего клиента. А последний клиент бывает и в 3, и в 5 утра. Ночью выходят пьяные и вопят. И никто не думает, что здесь люди живут. Полиция не приезжает на заявки о шуме, – рассказывает жительница улицы Рубинштейна.

Жильцы Рубинштейна жалуются на шум под окнами во время ночных гулянок, запахи с кухонь, сигаретный дым.Фото: Артем КИЛЬКИН

До компромисса между двумя сторонами еще далеко. Как его достичь, пока плохо представляют и те, и другие обитатели Рубинштейна. При этом в гости и в бары, и, получается, к местным жителям наведывается третья сторона – посетители. И именно от их времяпрепровождения зависит спокойствие тех, кто на Рубинштейна живет и тех, кто там работает.

– Запретительными мерами по большому счету ничего не решишь. Так сложилось, что Рубинштейна стала барной улицей. А навязывать тишину в нашем городе практически невозможно, так устроено законодательно. Может приехать полицейский, погрозить пальцем: не шумите. Но есть люди, которые этим злоупотребляют, а есть те, которые поддерживают хорошие отношения с соседями, – добавляет Сид Фишер.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Леонид ГАРБАР, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада:

- Я бы сказал, что Рубинштейна – уникальная улица в какой-то степени. Поэтому для нее нужно создавать уникальные условия. Нужна область специального администрирования. Не один ресторатор и не два, а объединение тех рестораторов, которые находятся на этой улице. И кто-то один должен выступать от имени всех. Иначе сегодня есть «Варвара» - а завтра ее нет. Должно быть и объединение жильцов. И когда эти два объединения сядут за стол переговоров, тогда можно будет найти выход из этой ситуации. А третьей стороной разговора должна быть все-таки городская власть.