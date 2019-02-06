«Это жилье отец подарил сыну»: Как «КП» покупала квартиру по делу Арашуковых за 99 миллионов

КУХНЯ С КАМИНОМ, ЧЕТЫРЕ СПАЛЬНИ, ТРИ ВАННЫЕ КОМНАТЫ

Со времен масштабных обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, занимавшего должность советника гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз", не прошло еще и недели. Следователи СКР вместе с ФСБ и МВД наведались в элитное жилье и офисы клана "газового короля" в 11 городах. Спецназовцы не могли посчитать найденные деньги, поэтому просто взвешивали их. Также силовики нашли золотые слитки с гравировкой «Россия» и долларовую банкноту из чистого золота. Все имущество должно быть арестовано, чтобы позже уйти в счет государства по делу о хищении 30 миллиардов рублей. Но семья Арашуковых просто так времени тоже не теряет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690350" frameborder="0"></iframe> В 11 городах проведено больше 40 обысков по уголовному делу о хищении природного газа «Газпром».СУ СКР по Ленинградской области

Влиятельный клан, судя по всему, торопится распродать все свое имущество, пока расследование дела еще только на начальной стадии. Так, на сайте элитного агентства недвижимости в Петербурге (именно здесь задержали "газового короля" - прим. ред.) появился лакомый кусочек для ценителей прекрасного. За 99 миллионов рублей там выставлена на продажу роскошная квартира площадью 260 квадратных метров в престижном районе города с видом на Малую Невку.

Квартира находится в элитном районе города Фото: evspb.ru

- Современный жилой комплекс возведен под управлением международной компании из Лондона, - говорится в объявлении о продаже. - Предлагается к продаже двухуровневая квартира с панорамными видами на акваторию реки, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова. Авторская отделка в современном стиле, создан оригинальный и комфортный интерьер. Просторная кухня-гостиная с камином, четыре спальни, вместительные гардеробные, три ванных комнаты. Полюбоваться красотами города можно с просторной террасы. Установлена автономная приточно-вытяжная система вентиляции и кондиционирования.

"ЭТУ КВАРТИРУ ОТЕЦ ПОДАРИЛ СЫНУ"

На территории дома есть лобби-бар, большой спортивный комплекс c тренажерным залом, солярием, массажным кабинетом, залом для тенниса, сауной и 25-метровым бассейном. Здесь можно найти ресторан, сигарную комнату, биллиардную и салон красоты. Сама квартира больше похожа на жилье арабских шейхов - винтовая лестница, шикарная спальня, все выдержано в едином стиле. Цена вопроса - 99 миллионов рублей. Все бы ничего, но это квартира проходила в документах следствия по делу Арашуковых. Чтобы расставить все точки над i "КП-Петербург" решила попытаться купить элитное жилье. Мы обратились в агентство недвижимости, и вскоре с нами связался риэлтор, представившийся Александром.

Собственник у квартиры, судя по всему, готов сделать скидку Фото: evspb.ru

- Мы хотели бы узнать по поводу квартиры на Песочной набережной...

- Да, в 17 году она была подарена. Она в собственности. Перешла по договору дарения. Отец сыну ее подрали. Ограничений на сделку нет, - заверяет Александр.

- Вы понимаете, дело громкое, а если там вопросы коррупции возникнут, - намекаем мы.

- Я не могу вам сказать, нужно с вами разговаривать, - мешкает агент.

- Мы можем через вас купить эту квартиру безопасно? - не выдерживаем.

- Да, можно купить квартиру безопасно, - чеканит Александр.

- Вы гарантируете безопасность сделки? Если она принадлежала сенатору, вы говорите, отец подарил сыну, да?

- Да, отец подарил сыну.

Будет ли продана квартира - неизвестна Фото: evspb.ru

- Это квартира Арашуковых?

- А откуда это пошло, - дает заднюю агент. - Я видел в новостях, да. Квартира отношения к ним никакого не имеет. Это не их собственность.

- Квартира выставлена за 99 миллионов рублей, а какая реальная ее рыночная стоимость?

- Ценник рабочий, совершенно в рынке находится. Квартиры продаются не так быстро, собственники готовы выслушать еще предложения. Объект сам востребован, адрес востребован. За последний год там продано 4 квартиры. Надо смотреть квартиру покупателю, думать, насколько она интересна.

- То есть никаких запретных действий на нее наложено?

- Нет, никаких запретов нет. Она может быть продана, единственное что - она находится в залоге у физлица, но этот вопрос решается.

Площадь жилья - 260 квадратных метров Фото: evspb.ru

ОБЫСКИ В КВАРТИРЕ ПРОШЛИ В КОНЦЕ ЯНВАРЯ

На этом мы заканчиваем разговор с риэлтором. Он уверяет, что квартира никакого отношения к Арашуковым не имеет. Но вот у следствия, видимо, другое мнение по этой недвижимости. Силовики выложили видео с обысков по делу Арашуковых. Среди кадров там мелькает и та самая роскошная квартира. И если винтовую лестницу, обои с видами Петербурга, камин - еще можно спутать, то изображение павлина на одной из стен - вряд ли. Сравнив видео и снимки с сайта агентства недвижимости, мы вновь звоним Александру, но уже как журналисты.

Винтовая лестница на кадрах во время обысков Фото: СКР

А вот винтовая лестница с сайта риэлторов Фото: evspb.ru

- Нет, эта квартира не в собственности у Арашуковых, - снова заявляет агент. - По документам у жилья другой собственник. Там нет такой фамилии. Это утка, фейк. Я тоже видео это видел. В квартире действительно проводились обыски, но по другой истории. Это было три-четыре года назад. И никак не связано.

Камин попал на видео во время обысков Фото: СКР

Камин продаваемой квартиры Фото: evspb.ru

- Вы тогда можете нам представить документы, чтобы подтвердить свои слова?

- Почему я вам должен что-то предоставлять? Кому надо купить, тот придет и сам посмотрит. Хотите распространять "утку", пожалуйста...

К слову, мы не исключаем, что по документам владелец квартиры действительно может быть другим. Но вот в видео следователей четко сказано - обыски по делу Арашуковых. И снято оно было не три года назад, а 31 января 2019 года.

Павлин у следователей Фото: СКР

Павлин у риэлторов Фото: evspb.ru

Та же лестница и обои с видами Петербурга Фото: evspb.ru

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