Депутаты из Ленобласти намерены запретить зверей в цирке

Группа депутатов из Ленинградской области представила инициативу, полностью запрещающую использование животных в цирке. Поправки народных избранников должны быть внесены в федеральный закон «О животном мире» и иметь действие по всей стране.

- Мы предлагаем запретить изъятие зверей и птиц из среды их обитания для дрессировки, использования в цирковом деле или уличных демонстрациях, - приводит слова авторов проекта пресс-служба областного парламента.

Среди тех, кто выступает против жестокого обращения с животными, есть и известные в Петербурге люди. Бывший капитан «Зенита», а ныне депутат Заксобрания из Ленобласти Алексей Игонин отмечает, что зоозащитники приводят множество пугающих фактов. Впрочем, есть и другое мнение, поэтому пока рассмотрение поправок в федеральный закон перенесли на конец февраля.

- Предыдущий закон готовился почти 10 лет - за это время был сделан шаг к гуманности, - говорит Игонин. Теперь мы уже доросли до того, чтобы сделать следующий шаг и отказаться от животных в цирке вообще, как это сделали 50 стран мира - от Эстонии до Таиланда.

В числе авторов инициативы - экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также депутаты отметили, что многие цирки остаются государственными и финансируются за счет бюджета. Деньги могут пойти и на другие, более важные нужды.

- Мы думаем не только о животных, но и о людях! Наши цирки застряли в развитии в середине прошлого века, им пора меняться, - уверен один из авторов инициативы Андрей Шаронов.

При этом ранее принятый Госдумой федеральный закон об ответственном обращении с животными проект областных депутатов не дублирует.

- В том документе говорится о запрете лекарственных препаратов для повышения эффективности животных, запрете контактных зоопарков, а в нашем законе основная идея - полный отказ от использования диких зверей в цирке и в уличных представлениях, - отметил Алексей Игонин.

Напомним, что в начале января 2019 года с похожей инициативой выступил другой областной депутат. Владимир Петров, известный своими неоднозначными законопроектами, предложил запретить цирк для детей из-за жестокого обращения с животными.

- На сегодня в цирке используются жестокие, можно сказать гестаповские методы, - заявил депутат в телефонном интервью корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге». – Мы не должны показывать детям, как тигров или медведей бьют хлыстами. Это травмирует психику малышей, - уверен парламентарий. – Гитлер тоже ходил в цирк, может поэтому стал таким?

Свое предложение Петров направил министру культуры России Владимиру Мединскому, предложив заодно сократить финансирование госцирков.

А вот как корреспонденту «КП-Петербург» инициативу Владимира Петрова прокомментировал известный дрессировщик Эдгард Запашный.

- Цирк направлен на детей, на то, чтобы познакомить их и с животным миром в том числе. Он востребован. А радикалы готовы запретить все, начиная от зоопарков и заканчивая служебным собаководством! – негодует укротитель тигров. - У меня вообще вызывает вопрос степень профессионализма некоторых депутатов.

Впрочем, пока Минкульт России на предложение Петрова никак не отреагировал. Что же касается инициативы о запрете животных в цирке, то делегация из Ленобласти сначала съездит на встречу с коллегами из Госдумы в Москву, и лишь потом будет написан окончательный вариант документа.