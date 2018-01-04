Депутат из Ленобласти предложил запретить цирк детям

Очередная неоднозначная инициатива пришла в Москву от члена парламента Ленинградской области Владимира Петрова. Народный избранник озаботился психологическим состоянием детей и предложил запретить им посещать цирковые шоу с участием животных.

- На сегодня в цирке используются жестокие, можно сказать гестаповские методы обращения с животными, - заявил депутат в телефонном интервью корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге». – Мы не должны показывать детям, как тигров или медведей бьют хлыстами и стеками.

Свое обращение, которое Петров направил в адрес министра культуры России Владимира Мединского, депутат мотивирует общемировой практикой по отказу от эксплуатации живых существ.

- Даже в Испании, при всей их любви к традициям, решили запретить корриду. И это правильно с точки зрения воспитания детей. Несовершеннолетние не должны видеть убийства быков. Это травмирует психику малышей, - уверен парламентарий. – Гитлер тоже ходил в цирк, может поэтому стал таким?

Депутат Петров против корриды и насилия над живыми существами в цирках. Фото: facebook.com/Vladimir.S.Petrov

Естественно, что на шоу без животных, предложенное Петровым ограничение в «18+», распространяться не будет. Оно может стать дополнением к уже принятому закону «Об ответственном отношении к животным». Для этого надо внести поправки, которые запретят детям посещать представления с усатыми и полосатыми артистами.

Готов автор инициативы и бить «эксплуататоров» рублем.

- Прошу вас рассмотреть возможность серьёзного сокращения господдержки подобных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере, - говорится в обращении депутата к Владимиру Мединскому.

Впрочем, в самой цирковой среде к очередному предложению областного парламентария относятся лишь как к попытке пиара.

- Все его инициативы никуда в итоге не проходят. У меня вообще вызывает вопрос степень профессионализма депутата, ведь Минкульт не управляет всеми цирками, многие из них частные или региональные, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» дрессировщик Эдгард Запашный.

Особо представителя известной цирковой династии возмущает тот факт, что о жестоком обращении с животными говорит человек, кормивший свинью на минимальную зарплату и, в итоге, по словам Запашного, съевший ее , чтобы избавить от мучений.

- Цирк направлен на детей, на то, чтобы познакомить их и с животным миром в том числе. А радикалы готовы запретить все, начиная от зоопарков и заканчивая служебным собаководством! – негодует укротитель тигров.

Эдгард Запашный уверен, что цирк нужен людям, а из инициативы депутата Петрова ничего не выйдет.Фото: Илья СМИРНОВ

Впрочем, серьезных последствий от инициативы депутата Владимира Петрова в цирке не ждут

- Я сейчас нахожусь в «Лужниках», у нас сегодня будет 30-е представление, на каждом из которых был аншлаг – по шесть тысяч человек. Уже 180 тысяч зрителей пришло на наше шоу. Это значит, что мы востребованы, - уверен Эдгард Запашный.

Напомним, что ранее Владимр Петров предлагал захоронить тело Ленина, провезя его предварительно по всей России на бронепоезде, запретить в стране рэп-музыку, запретить изменять женам, намеревался переселить «понаехавших» в Москву и Петербург обратно в деревни, а также грозил уголовной статьей супругам, читающим СМС-ки в телефоне своей дражайшей половинки.