2019-02-07T17:11:11+03:00
Происшествия

Бывший член правления банка «Советский» задержан по делу о хищении на 2,2 млрд рублей

Ранее по делам о краже средств банка были осуждены бывшие сотрудники петербуржца Кирилла Ласкина
Лилия КОЗЛОВА
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Бывший топ-менеджер банка «Советский» задержан по делу о хищении 2,2 млрд рублейБывший топ-менеджер банка «Советский» задержан по делу о хищении 2,2 млрд рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге по делу о мошенническом хищении более 2 миллиардов рублей задержан экс-член правления банка «Советский» и бывший генеральный директор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин. В 2018 году по делу о хищении средств из кредитно-финансовой организации были задержаны и осуждены другие бывшие коллеги бывшего топ-менеджера.

- На данный момент мы готовим официальное заявление по этому делу, - прокомментировали «КП» арест Ласкина в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В свою очередь Следственный комитет Петербурга сообщает о том, что у них нет информации об аресте бывшего топ-менеджера банка «Советский».

Напомним, что в августе 2018 года банк «Советский» был признан банкротом Арбитражным судом Петербурга. Данная информация имеется в картотеке арбитражных дел. До того Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитно-финансовой организации.

Кроме того, ранее по факту хищения из банка 150 миллионов рублей обвинение было предъявлено бывшему сотруднику организации Владимиру Антонову, который также дал показания против экс-руководителя банка Станислава Матрушина. Также весной 2018 года Выборгский районный суд Петербурга приговорил бывшего сотрудника банка «Советский» Андрея Кузнецова и предпринимателя Дмитрия Толстоухова к трем годам условного срока за мошенничество в особо крупном размере. В 2015 году они изготовили и предоставили в банк пакет документов ООО «Сервис» для открытия кредита на 150 миллионов рублей. После на счет компании были перечислены деньги, которые осужденные обратили в свою пользу.

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Как уже писала «Комсомолка», расследование крупной аферы в банке «Советский» идет полным ходом. Еще в прошлом году было арестовано несколько человек из руководства банка. В конце марта в Петербурге в домах бывших менеджеров банка прошли масштабные обыски.(продолжение)

Полиция проводит обыски у бывших сотрудников банка «Советский» в Петербурге

Утром во вторник, 27 марта, в Северной столице начались масштабные обыски по делу о мошенничестве с кредитами в банке «Советский». (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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