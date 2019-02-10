«Я оглянулся посмотреть, не поскользнулась ли она»: Иван Ургант почистил тротуар от снега в Петербурге

Заваленный снегом Петербург пытаются очистить от наледи и сугробов вот уже несколько недель. Но сколько сил власти и коммунальщики не бросают на борьбу со стихией - а снег и ныне там. От падения наледи с крыш пострадали уже десятки горожан, пробраться по скользким и заснеженным тротуарам под силу лишь акробатам. Неудивительно, что мимо такой обстановки в городе не смог пройти даже Иван Ургант, приехавший к своей бабушке. Шоумен решил взять в руки ломик с лопатой и показать городским службам, как нужно чистить тротуар.

urgantcom Был обычный серый питерский вечер

Чистку тротуара от снега и льда Иван Ургант записал на видео, сопроводив его своими стихами:

"Был обычный серый питерский вечер.

Я пошёл бродить по Санкт Петербургу.

И идёт по льду мне прямо на встречу

Моя бабушка , актриса Н.Ургант

Сквозь сугробы пробираясь как мышка

Выходя на лёд,как будто Фетисов.

Пролетали глыбы снежные с крыши

В сантиметрах от макушки актрисы.

Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина

Ведь я приехал,а мы всё же семья.

Я оглянулся посмотреть

Не поскользнулась ли она,

Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...".

Ивана тут же поддержали поклонники. Горожане в комментариях согласились, что снега в этом году в Петербурге слишком много: "В Питере просто мрак этот месяц на дорогах и тротуарах".