С экрана на сцену: участники шоу «Танцы» выступят в Петербурге

Имена и лица участников самого масштабного шоу страны «Танцы» на ТНТ знает каждый, ведь они стали кумирами для миллионов начинающих танцоров. Порой даже восходящие звезды подражают стилю финалистов и копируют наиболее удачные танцевальные номера.

С каким волнением мы следили за каждым новым выступлением ребят, поддерживали полюбившихся танцоров, обращались к карельским шаманам, чтобы те наколдовали кумирам победу, и забрасывали комнату мокрыми бумажными полотенцами, когда даже корни растений и бубен не помогали…

Весь звездный состав проекта вновь предстанет перед зрителями Северной столицы на одной сцене, чтобы еще раз показать свои таланты и возможности. На концерте вы увидите разнообразие танцевальных жанров. Участники шоу представят не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки. Кроме того, все выступления будут сопровождаться уникальным видеорядом на огромных экранах. Яркие костюмы, смелые образы и неподдельные эмоции — именно такой феерией действа и звука станет шоу в ДК Ленсовета.

Иван Сорочкин