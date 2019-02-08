2019-02-08T17:34:19+03:00
Досуг

С экрана на сцену: участники шоу «Танцы» выступят в Петербурге

Звезды пятого сезона проекта покажут коронные движения в ДК Ленсовета 17 февраля
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Почувствуйте энергию и ощутите драйв лучшего танцевального шоу страны. Фото: предоставлено организаторами.Почувствуйте энергию и ощутите драйв лучшего танцевального шоу страны. Фото: предоставлено организаторами.
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Имена и лица участников самого масштабного шоу страны «Танцы» на ТНТ знает каждый, ведь они стали кумирами для миллионов начинающих танцоров. Порой даже восходящие звезды подражают стилю финалистов и копируют наиболее удачные танцевальные номера.

С каким волнением мы следили за каждым новым выступлением ребят, поддерживали полюбившихся танцоров, обращались к карельским шаманам, чтобы те наколдовали кумирам победу, и забрасывали комнату мокрыми бумажными полотенцами, когда даже корни растений и бубен не помогали…

Весь звездный состав проекта вновь предстанет перед зрителями Северной столицы на одной сцене, чтобы еще раз показать свои таланты и возможности. На концерте вы увидите разнообразие танцевальных жанров. Участники шоу представят не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки. Кроме того, все выступления будут сопровождаться уникальным видеорядом на огромных экранах. Яркие костюмы, смелые образы и неподдельные эмоции именно такой феерией действа и звука станет шоу в ДК Ленсовета.

Иван Сорочкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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