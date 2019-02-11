«Однажды в России» едет в Петербург

Премьера «Однажды в России» от Comedy Club Production прошла на телеканале ТНТ еще в сентябре 2014 года. Почти сразу скетч-шоу вырвалось в лидеры. Секрет успеха кроется не только в звездном составе, но и мастерстве КВН-щиков. Без особых усилий они разыгрывают на сцене короткометражные скетчи с присущей им харизмой.

Для героев не существует географических границ и временных рамок. С помощью реалистичных декораций они запросто меняют эпохи и страны. За один вечер вместе с актерами вы успеете побывать на известном жарком курорте, в правительственном кабинете, больнице, полицейском участке и даже в соседнем дворе. Да мало ли куда судьба может занести нашего русского человека!

В таких жизненных зарисовках вы запросто узнаете людей, которые нас окружают. Вот ссорится с зятем всегда недовольная теща, а это ваш муж в баре со своими лучшими друзьями. Будет в шоу и соседка по лестничной клетке, и непослушные дети, и даже супергерои. Словом, обстановка на сцене будет уникальной и в то же время до боли знакомой.

Актеры концерта обещают удивить зрителей исключительно новыми скетчами и юмористическими театральными зарисовками. Не обойдется и без участия зрителей. Успейте приобрести билеты на одно из самых масштабных шоу!

Иван Сорочкин