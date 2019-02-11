2019-02-11T20:03:12+03:00
Происшествия

Шутка юмора: Петербургские студенты предупредили Эрмитаж о краже картины

Запись, оставленная в книге отзывов музея, поставила «на уши» полицию города
Петр КИБЕР
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Внимание, у вас будет украдена картина.Внимание, у вас будет украдена картина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В каждой шутке есть доля шутки. Неудачное желание поюморить поставило «на уши» петербургских стражей порядка и привело в полицию троих студентов. Молодые люди не придумали ничего умнее, чем написать в книге отзывов Эрмитажа о скорой краже картины из музея.

- Запись прочитали эрмитажные работники и позвонили в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Учитывая недавний инцидент с кражей в Москве полотна Куинджи, принадлежащего Русскому музею, к заявлению сотрудников Эрмитажа в полиции отнеслись более, чем серьезно. Прибывшие на место стражи порядка отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемых. Ими оказались парень и две девушки, только что побывавшие на экскурсии в главном музее Петербурга.

В скором времени полиция задержала всех троих шутников, которые оказались студентами магистратуры одного из городских ВУЗов. Известно, что они не дети – возраст юмористов от 24 до 26 лет, вроде бы должны понимать последствия своих поступков, но увы - умным их розыгрыш не назовешь. По словам самих задержанных, запись сделала одна из девушек.

Впрочем, серьезных последствий шутникам удалось избежать. В отделении с молодыми людьми провели разъяснительную беседу и отпустили по домам. Есть шанс, что следующий раз они подумают, какой отзыв писать после посещения музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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