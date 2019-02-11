Андрей Ургант рассказал о протекшей в его доме крыше

Февраль. Оттепель. Типичное для Петербурга явление, которое в нынешнем году оказалось особенно неприятным для жителей верхних этажей. Как только пригрело солнышко, скопившийся на крышах снег начал таять, и вода потекла по стенам и потолкам квартир петербуржцев. Оказался в числе пострадавших и актер Андрей Ургант.

- Это была маленькая протечка. Уже все устранили, - рассказал отец Ивана Урганта корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге»

При этом Андрей Львович не понимает, откуда пошли слухи чуть ли не о потопе на его кухне.

- Что мне с вами, журналистами, вообще не разговаривать? Опять потом ерунду напишите, мол, такая волна была, что корабль в моем доме утонул, - возмущается артист. – Все у меня в порядке.

Узнал корреспондент «КП» у Андрея Урганта и по поводу визита в город на Неве его сына Ивана. Тот в выходные приехал в гости к своей бабушке Нине Николаевне Ургант и лично очистил ото льда тротуар перед ее домом.

- Там к дверям не подойти было, - объяснил Андрей Ургант.

Напомним, что недавно Андрей Ургант стал жертвой петербургского гололеда. Известный актер поскользнулся, упал и получил перелом правой ноги. На некоторое время театр пришлось оставить – мешал гипс, но сейчас уже все в порядке и актер снова вышел на сцену.