2019-02-11T20:03:12+03:00
Звезды

Андрей Ургант рассказал о протекшей в его доме крыше

Отец известного телеведущего Ивана Урганта раскритиковал журналистов, раздувших масштабы инцидента
Петр КИБЕР
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Андрей Ургант недоумевает, откуда пошли слухи о потопе в его квартире.Андрей Ургант недоумевает, откуда пошли слухи о потопе в его квартире.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Февраль. Оттепель. Типичное для Петербурга явление, которое в нынешнем году оказалось особенно неприятным для жителей верхних этажей. Как только пригрело солнышко, скопившийся на крышах снег начал таять, и вода потекла по стенам и потолкам квартир петербуржцев. Оказался в числе пострадавших и актер Андрей Ургант.

- Это была маленькая протечка. Уже все устранили, - рассказал отец Ивана Урганта корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге»

При этом Андрей Львович не понимает, откуда пошли слухи чуть ли не о потопе на его кухне.

- Что мне с вами, журналистами, вообще не разговаривать? Опять потом ерунду напишите, мол, такая волна была, что корабль в моем доме утонул, - возмущается артист. – Все у меня в порядке.

Узнал корреспондент «КП» у Андрея Урганта и по поводу визита в город на Неве его сына Ивана. Тот в выходные приехал в гости к своей бабушке Нине Николаевне Ургант и лично очистил ото льда тротуар перед ее домом.

- Там к дверям не подойти было, - объяснил Андрей Ургант.

Напомним, что недавно Андрей Ургант стал жертвой петербургского гололеда. Известный актер поскользнулся, упал и получил перелом правой ноги. На некоторое время театр пришлось оставить – мешал гипс, но сейчас уже все в порядке и актер снова вышел на сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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