Жена Андрея Аршавина подала на супруга заявление в полицию об угрозах и требует развод

Андрей Аршавин оказался вновь в центре скандала. Еще недавно прославленного футболиста после возвращения из Казахстана в родной Петербург заметили в окружении молодой стюардессы. Уже тогда стали говорить, что очередной брак футболиста трещит по швам. Сама Алиса все это время сохраняла молчание, закрыв свой профиль в соцсетях со словами: "Пока все не уляжется". И вот, когда о скандале уже все забыли, он получил свое продолжение. Жена спортсмена обратилась за помощью в полицию.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что не так с Андреем Аршавиным 00:00 00:00

- Я представлю интересы Алисы Аршавиной, - пояснил "КП" адвокат Александр Добровинский. - Сегодня ею было подано заявление в правоохранительные органы по поводу угроз, которые поступают в ее адрес от Андрея Аршавина. Пока рано говорить, что будет дальше. В браковозводном процессе и по алиментам ее интересы буду представлять я. Если будет процесс по разделу имущества, очевидно, этим заниматься тоже буду я. Пока Андрей никак не отреагировал на заявление, на меня никто не выходил, ни адвокат, ни он сам.

Андрей и Алиса Аршавины все-таки разводятсяФото: СОЦСЕТИ

Супруга утверждает, что футболист угрожает ей по телефону. Сейчас заявление принято на рассмотрение.

- Я разговаривал с Алисой по телефону, конечно, ее состояние не очень хорошее, - пояснил Александр Добровинский. - Когда человеку, у которого трое детей, угрожают, и это делает бывший муж и отец ребенка, кроме того, двое других детей Алисы от первого барака тоже называют его папой, - это ужасно. Заявление о разводе подано, 26 февраля будет заседание по делу о разводе. Возможно, их разведут в ближайшие месяцы.

Андрей Аршавин обнимался с симпатичной стюардессой. Фото: Стоп-кадр

Напомним, что после того, как Андрей Аршавин завершил карьеру игрока и вернулся из Казахстана в родной Петербург, он впервые за пять лет встретился со своими детьми от первого брака с Юлией Барановской.

По некоторым данным, на нормализации отношений настояли в «Зените», куда Аршавина взяли на должность куратора детских программ «Сириус». По всей видимости, клуб хочет видеть на этой работе если не примерного семьянина, то, по крайней мере, заботливого отца.

Сама Барановская – первая жена Аршавина, не против общения экс-супруга с тремя их детьми, но в воссоединение семьи не верит.

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