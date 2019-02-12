«Феминизм в Петербурге умер»: Виталия Милонова не пустили в женское кафе

Неделю назад в Петербурге открылось новое кафе, куда пускают только представительниц женского пола. Заведение «Симона» появилось на базе коворкинга, им заправляют петербургские феминистки. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов попытался его посетить, однако в кофейню он попасть не смог.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Виталий Милонов назвал феминисток сумасшедшими 00:00 00:00

То, что в заведение, где можно выпить чашечку кофе, не пускают мужчин, возмутило многих. Главный борец за нравственность Виталий Милонов решил пробраться на женскую территорию и выяснить, зачем же в заведении такое жесткое разделение по гендеру. Однако, когда он пришел на место, никакого кафе вроде бы как и не оказалось.

- Мы пришли, а там все закрыто, задраено, таблички убраны, жалюзи опущены, - рассказал Радио «Комсомольская правда» о своем посещении «Симоны» депутат Госдумы.

Сами же владелицы кофейни в социальных сетях пошутили, что им пришлось бежать «через канализацию» от настойчивого стука в дверь. Также они объявили, что теперь днем заведение «Милонов-free».

- Феминизм побежден, он сдался и не готов принять вызов в честной открытой дискуссии. Феминизм в Петербурге умер, - объяснил депутат отказ феминисток пустить его в кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691181" frameborder="0"></iframe> В Петербурге открылось первое в России кафе только для женщин.В Петербурге открыли первое в стране кафе только для женщин. Мужчины обиделись и пожаловались в прокуратуру

По словам Милонова, барышни не имеют права устраивать кафе в том месте, так как оно расположено в переоборудованной квартире на первом этаже жилого дома. У заведения нет своего отдельного входа, только через общую парадную. А о пожарном выходе здесь и речи даже не идет. Кроме того, по словам депутата, местные жители жалуются на постоянных людей, которые приходят к ним во двор, заходят в парадную и «неизвестно чем занимаются».

- Хорошо, если бы туда благородные девицы приходили с рукоделием, если там был бы кружок макраме или кулинарии. А также шастают какие-то крашеные курицы, выкрасили гривы в розовые цвета и говорят, что ни готовить не надо, ни детей рожать. Надо в интернете сидеть и про мужиков гадкие вещи писать, - высказал мнение Милонов.

В кафе для женщин Виталий Милонов так и не попал. «Латтессу» или «капучинессу» попробовать ему не удалось. Однако, как отметил депутат, его это не расстроило и наведываться с повторным визитом он не собирается.

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Первая в России male-free кофейня-коворкинг открылась в Петербурге в начале февраля. В буквальном переводе «male-free» означает «свободный от мужчин». Как объясняют создательницы, в этом заведении женщина никогда не услышит фразу «про маму которой нужен зять» и сможет почувствовать себя свободной от навязчивого внимания (подробности)