2019-02-13T15:34:17+03:00
Звезды

Крыше нужен капитальный ремонт: В Русском музее прокомментировали ЧП с протечками

Из-за дырявой кровли в реставрационных мастерских и хранилище пострадали две картины [видео]
Артем КИЛЬКИНПетр КИБЕР
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В Русском музее решили, что с протечками надо бороться кардинально - менять крышу.В Русском музее решили, что с протечками надо бороться кардинально - менять крышу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 12 февраля, в Русском музее объясняли журналистам, как получилось так, что из-за протекшей крыши поврежденными оказались два экспоната. Отвечать на вопросы прессы вышла главный хранитель музея Ольга Бабина.

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- Пострадали две картины: «Портрет Александра Второго» кисти Рейхерта (1862 год) и четырехчастная икона «Чудеса Богородицы Тихвинской» XVII века, - сообщила Ольга Анатольевна.

Что касается первой, то здесь вода намочила лак. Он побелел, но реставраторы оперативно устранили все последствия ЧП и серьезно экспонат не пострадал. Во втором случае на полотно, находившееся в реставрационной мастерской, упала отклеившаяся с потолка штукатурка. И здесь уже все в порядке - икона готова отправляться на выставку.

В кабинете главного хранителя музея Ольги Бабиной тоже течет с потолка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В кабинете главного хранителя музея Ольги Бабиной тоже течет с потолка.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ситуация, конечно, экстремальная. Наши сотрудники вынуждены дежурить по выходным, что не предусмотрено инструкцией, дабы оперативно реагировать на инциденты, - посетовала главный хранитель Русского музея. – Течет и в моем кабинете.

При этом снег с крыши убирают ежедневно, но от протечек это не спасает. Самая тяжелая ситуация – в корпусе Бенуа и Михайловском дворце. Здесь нужен капитальный ремонт кровли.

В Русском музее из-за протечки кровли были повреждены несколько картин.Артем КИЛЬКИН

- В 2020 году мы надеемся составить проектно-сметную документацию, чтобы заменить крышу, - сообщила Ольга Бабина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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