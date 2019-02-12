Крыше нужен капитальный ремонт: В Русском музее прокомментировали ЧП с протечками

Сегодня, 12 февраля, в Русском музее объясняли журналистам, как получилось так, что из-за протекшей крыши поврежденными оказались два экспоната. Отвечать на вопросы прессы вышла главный хранитель музея Ольга Бабина.

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- Пострадали две картины: «Портрет Александра Второго» кисти Рейхерта (1862 год) и четырехчастная икона «Чудеса Богородицы Тихвинской» XVII века, - сообщила Ольга Анатольевна.

Что касается первой, то здесь вода намочила лак. Он побелел, но реставраторы оперативно устранили все последствия ЧП и серьезно экспонат не пострадал. Во втором случае на полотно, находившееся в реставрационной мастерской, упала отклеившаяся с потолка штукатурка. И здесь уже все в порядке - икона готова отправляться на выставку.

В кабинете главного хранителя музея Ольги Бабиной тоже течет с потолка.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ситуация, конечно, экстремальная. Наши сотрудники вынуждены дежурить по выходным, что не предусмотрено инструкцией, дабы оперативно реагировать на инциденты, - посетовала главный хранитель Русского музея. – Течет и в моем кабинете.

При этом снег с крыши убирают ежедневно, но от протечек это не спасает. Самая тяжелая ситуация – в корпусе Бенуа и Михайловском дворце. Здесь нужен капитальный ремонт кровли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/691486" frameborder="0"></iframe> В Русском музее из-за протечки кровли были повреждены несколько картин.Артем КИЛЬКИН

- В 2020 году мы надеемся составить проектно-сметную документацию, чтобы заменить крышу, - сообщила Ольга Бабина.