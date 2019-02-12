Тренер Алексей Стрепетов: Развод Аршавина может быть связан со стрессом из-за окончания карьеры

Одиннадцатого февраля супруга экс-зенитовца Андрея Аршавина Алиса написала на него заявление в прокуратуру. По словам ее адвоката, Аршавин приехал в дом, где Алиса проживает с детьми (младшая дочь Алисы и Андрея их общая - прим. Авт.), забрал ключи от машины и вымогал у нее деньги. Сам Аршавин пока хранит молчание. В начале года он подал на развод, но первое предварительное заседание по делу состоится только 26 февраля.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что не так с Андреем Аршавиным 00:00 00:00

- Я не верю, что Андрей мог так поступить с Алисой, он не мог так поменяться - заверил «КП»-Петербург» бывший тренер Аршавина Алексей Стрепетов. - Каждый игрок «Зенита» был замечен в каких-то неприятных ситуациях, но не Андрей. Он всегда был корректным, воспитанным человеком. Он один из лучших воспитанников ленинградского футбола. Может быть у него с Алисой произошел конфликт на фоне развода, но ее особо не запугаешь, она сильная - это видно.

Напомним, недавно футболист возобновил отношения со своими тремя детьми, от бывшей девушки Юлии Барановской. Со своей нынешней женой он прожил чуть больше двух лет, и еще недавно Алиса выкладывала «теплые» семейные снимки, называя Андрея «мужчиной мечты».

- Он жил только футболом, всегда говорил, что «Зенит» - это одна ступенька и надо двигаться дальше, - вспоминает Стрепетов. - Его целью была ФК «Барселона». И он стал одним из лучших футболистов в России.

Футбольная карьера Аршавина и, правда, заслуживает уважения. Он играл в ФК «Арсенал», завоевал бронзовую медаль на Евро, выиграл все, что можно в ФК «Зенит».

- Андрей закончил футбольную карьеру и у него, возможно, произошел эмоциональный срыв, его понесло, - уверен Стрепетов. - Ему надо определиться, чем он займется дальше. Его футбольные знания должны идти на благо. Я вижу его в тренерском составе, он может сделать для футбола очень много.

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