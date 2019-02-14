2019-02-14T14:15:35+03:00
Авто

Двести часов в год: Петербург занял 9-е место в мире по количеству пробок

Но ситуация на дорогах Северной столицы лучше, чем в Москве, Лондоне и Бостоне
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Северная столица вошла в десятку городов мира с самыми большими пробками.Северная столица вошла в десятку городов мира с самыми большими пробками.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пробки – больная тема для жителей больших городов. Для петербуржцев они давным-давно стали привычным, хоть и неприятным явлением. Повод для гордости сомнительный, но Северная столица попала в десятку международного рейтинга по загруженности дорог. Пальму первенства по пробкам во всем мире исследовательская компания INRIX присвоила Москве. На втором месте – Стамбул, на третьем – Богота. Петербург оказался на девятой строчке, пропустив вперед Мехико, Сан-Паулу, Лондон, Рио-де-Жанейро и Бостон. Закрывает десятку Рим.

Специалисты компании выяснили, что за прошлый год петербуржцы провели в пробках 200 часов. А это на 12 меньше, чем в 2017-м. Рейтинг составляли не только на основании времени, потерянного за год на дорогах, но и по другим параметрам. Исследователи оценили среднюю скорость в пробках, время в пути, стоимость заторов на одного водителя (касается городов с платными автодорогами) и тенденцию изменения ситуации за год. В Северной столице средняя скорость движения в пробках по центру составила 18 километров в час.

Кроме Москвы и Петербурга в рейтинг попали еще шесть российских городов. Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Владивосток, Сочи и Набережные Челны. Всего же специалисты исследовали ситуацию на дорогах в 220 крупных городах в 38 странах мира.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Святослав ДАНИЛОВ, руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО»:

– Рейтинги – это довольно субъективная вещь. Поэтому к их результатам я отношусь довольно настороженно. Но все-таки если Москва на первом месте, а мы на девятом – примерно так оно и есть. То есть в Петербурге не как в столице – встаешь в пробку, выезжая из двора. Но тем не менее у нас ситуация тоже довольно-таки напряженная. Чтобы бороться с пробками в Петербурге необходимо развитие общественного транспорта, перехватывающих парковок, комплексное развитие различных транспортных систем – строительство новых развязок, где они необходимы, новой переправы через Неву. Все это давно уже заложено в генеральный план, но до сих пор почему-то не исполняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за количества транспорта Петербург стал одним из самых шумных городов России

Жители Северной столицы жалуются на автомобильный гул (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кронштадте покажут новейшие образцы военной техники
В Петербурге упростили систему получения соцподдержки для инвалидов
Самый грязный воздух в Петербурге - в Центральном районе
МЧС предупредило об опасности паводка в Петербурге в 2019 году
В 24 школах и 35 детских садах Петербурга объявлен карантин
Фальшивомонетчик сумел обмануть банкомат на миллион рублей в Петербурге
Детский сад в Купчино эвакуировали из-за «телефонного террориста»
«Любовь – значит…»: Игроки «Зенита» поздравили всех с 14 февраля
Москвич на спор украл в Петербурге банку черной икры и попал под суд
Подростков-националистов подозревают в распылении газа на «Обводном канале»
«Гадалка» сняла с петербурженки порчу и золотые кольца
В пруду Кировского района Петербурга массово гибнут мальки
Садовники Петербурга готовят деревья к весне
Ночью на Невском проспекте столкнулись четыре автомобиля
Погода на 14 февраля в Петербурге: В День всех влюбленных выглянет солнце
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга