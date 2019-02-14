Двести часов в год: Петербург занял 9-е место в мире по количеству пробок

Пробки – больная тема для жителей больших городов. Для петербуржцев они давным-давно стали привычным, хоть и неприятным явлением. Повод для гордости сомнительный, но Северная столица попала в десятку международного рейтинга по загруженности дорог. Пальму первенства по пробкам во всем мире исследовательская компания INRIX присвоила Москве. На втором месте – Стамбул, на третьем – Богота. Петербург оказался на девятой строчке, пропустив вперед Мехико, Сан-Паулу, Лондон, Рио-де-Жанейро и Бостон. Закрывает десятку Рим.

Специалисты компании выяснили, что за прошлый год петербуржцы провели в пробках 200 часов. А это на 12 меньше, чем в 2017-м. Рейтинг составляли не только на основании времени, потерянного за год на дорогах, но и по другим параметрам. Исследователи оценили среднюю скорость в пробках, время в пути, стоимость заторов на одного водителя (касается городов с платными автодорогами) и тенденцию изменения ситуации за год. В Северной столице средняя скорость движения в пробках по центру составила 18 километров в час.

Кроме Москвы и Петербурга в рейтинг попали еще шесть российских городов. Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Волгоград, Владивосток, Сочи и Набережные Челны. Всего же специалисты исследовали ситуацию на дорогах в 220 крупных городах в 38 странах мира.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Святослав ДАНИЛОВ, руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО»:

– Рейтинги – это довольно субъективная вещь. Поэтому к их результатам я отношусь довольно настороженно. Но все-таки если Москва на первом месте, а мы на девятом – примерно так оно и есть. То есть в Петербурге не как в столице – встаешь в пробку, выезжая из двора. Но тем не менее у нас ситуация тоже довольно-таки напряженная. Чтобы бороться с пробками в Петербурге необходимо развитие общественного транспорта, перехватывающих парковок, комплексное развитие различных транспортных систем – строительство новых развязок, где они необходимы, новой переправы через Неву. Все это давно уже заложено в генеральный план, но до сих пор почему-то не исполняется.

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