«До последнего кирпичика»: в Петербурге продолжается разбор завалов в университете ИТМО

Специалисты продолжают выяснять, что же стало причиной обрушения крыши в университете ИТМО. Что об этом уже известно?

Во первых, пострадал физико-технический факультет. Там уничтожены перекрытия с пятого по второй этаж. Говорят, что в университете уже давно шел ремонт. По одним данным, косметический, по другим — капитальный. Обрушившиеся перекрытия были деревянными. На четвертом этаже находилась лаборатория с большим количеством дорогостоящего оборудования - почти ничего не уцелело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692276" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после обрушения кровли в университете ИТМО.

ПОСЛЕДНЕЙ ВЫВЕЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

На место ЧП приехал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он рассказал, что 21 человека эвакуировали из окон. Остальных (их было около 60) вывели из коридоров. Последней из здания вывели старшего преподавателя математики Наталью Серебрянскую.

Спасатели разбирают завалы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Педагог оставалась до последнего оставалась на пятом этаже вместе со студентами, - поделился Александр Беглов. – Наталья Алексеевна покинула здание после того, как спасли всех воспитанников.

Сейчас завалы разбирают более двухсот спасателей. В Смольном создали Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения в ИТМО. Его возглавляет вице-губернатор Владимир Кириллов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692277" frameborder="0"></iframe> Спасатели эвакуируют людей, заблокированных в ИТМО после обвала кровли.

- МЧС должны просмотреть все до последнего кирпичика. Мы должны убедиться, что под завалами не осталось детей, - сказал Беглов. - Сейчас приехали кинологи, собаки просматривают пространство.

ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Жертв, к счастью, удалось избежать. Во многом благодаря тому, что занятия велись в другой части университета.

- Мы проверили все аудитории, прилегающие территории, посмотрели расписание занятий. Мы не ждем, что обнаружим под завалами людей, - говорят в МЧС. - Все восемь рабочих, которые трудились на объекте, также эвакуированы.

На месте дежурит скорая.Фото: Олег ЗОЛОТО

После происшествия Седственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

- На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, - сообщают в ведомстве. - В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий. Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении.

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