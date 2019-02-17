2019-02-17T13:19:32+03:00
Происшествия

Об аварийном состоянии перекрытий рухнувшего здания ИТМО знали еще год назад

Уже тогда обследование выявило «опасность обрушения» перекрытий второго этажа
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Под замену предлагали пустить 41 несущую балкуПод замену предлагали пустить 41 несущую балкуФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Накануне обрушения корпус Университета ИТМО – дом №9 литера А по улице Ломоносова – готовился к масштабной реконструкции. 18 января вуз объявил конкурс на ремонт помещений физико-технического факультета Университета ИТМО – объекта культурного наследия «Здание коммерческого училища (с оградой)» 1869 года постройки. Итоговый протокол опубликовали 5 февраля. По его данным, договор на 8,7 миллиона рублей заключили со строительной корпорацией «Возрождение».

Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

Когда начнется и завершится ремонт, в документации не указали. Но работы должны были проходить «в эксплуатируемом здании». Причем хранение стройматериалов подрядчик должен был обеспечить своими силами и на своих площадях, то есть подвозить их ежедневно. К слову, по одной из версий, причиной обрушение стало складирование тяжелых стройматериалов на втором этаже.

Проект ремонта, приложенный к госконтакту, говорит о том, что об аварийном состоянии здания знали еще год назад. Прошлой весной специалисты обследовали несущие конструкции, перекрытия и стены корпуса и пришли к неутешительным выводам.

Здание было построено 150 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

Здание было построено 150 лет назадФото: Олег ЗОЛОТО

– Техническое состояние наружных и внутренних стен, перекрытий первого этажа и полов второго ограниченно-работоспособное, – гласят итоги обследования. – Техническое состояние перекрытий второго этажа аварийное: характеризуется повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, а также кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Несущие деревянные балки перекрытия между вторым этажом и чердаком рекомендовали заменить: они «имеют следы поражения гнилью, прочность древесины на данных участках снижена, выявлена полная деструкция древесины приопорных участков балок». «Гниль дранок и подшивных досок» перекрытия второго этажа в местах, где они примыкают к наружным стенам, достигала девяноста процентов.

Ремонт должен был проходить «в эксплуатируемом здании» Фото: Олег ЗОЛОТО

Ремонт должен был проходить «в эксплуатируемом здании»Фото: Олег ЗОЛОТО

– Продольные сквозные трещины в деревянных главных балках перекрытия первого этажа, – предупреждали эксперты. – Повсеместное образование продольных и поперечных трещин, следы замачивания и ржавые подтеки в отделочном слое потолка второго этажа.

Под замену предлагали пустить 41 несущую балку перекрытия от второго этажа до чердака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Университет ИТМО – об обрушении перекрытий: «Жертв и пострадавших нет»

Корпус Университета ИТМО на улице Ломоносова, 9 рухнул в Петербурге вчера, 16 февраля, примерно в пять часов вечера. В здании не только проводили занятия, но и шел ремонт (его на втором этаже вела компания «Петербург Реставрация»). И, как подозревают в Следственном комитете, с нарушениями правил безопасности (подробности)

«Как будто упала тысяча стульев»: Очевидцы рассказали о первых секундах после обрушения крыши в петербургском университете

В сети появляются все новые и новые кадры обрушения крыши в одном из корпусов ИТМО в Петербурге 16 февраля. Их снимают сами очевидцы – ребята, которые были в тот момент внутри, на верхних этажах (подробности)

«Где выход? Там крыша обвалилась»: оказавшиеся во время обрушения в питерском вузе студенты опубликовали видео

В Петербурге продолжается спасательная операция после обрушения здания в университете ИТМО. Очевидцы, оказавшиеся на месте ЧП, опубликовали видео (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Обрушение крыши в ИТМО в Петербурге 16 февраля 2019 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нетрезвый пассажир рейсового автобуса «Петербург – Псков» зарезал попутчика за замечание
Священник, сын которого пострадал в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», пожаловался Бастрыкину
На Шкапина 75 спасателей всю ночь тушили дореволюционный дом
В поселке Парголово наледь с крыши повредила школьнице позвоночник
В Петербург приедет глава МЧС России из-за ЧП в университете ИТМО
Движение по мосту Ломоносова перекрыто после обрушения крыши в корпусе ИТМО
4 машины, 1 автобус: В аварии в Ленинградской области пострадали трое несовершеннолетних
«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
В Петербурге мужчина попытался сжечь себя в торговом центре
На трассе «Кола» парочка попалась с крупной партией наркотиков
Спасатели Ленобласти предупреждают о сильном ветре в воскресенье
«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень