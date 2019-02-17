Об аварийном состоянии перекрытий рухнувшего здания ИТМО знали еще год назад

Накануне обрушения корпус Университета ИТМО – дом №9 литера А по улице Ломоносова – готовился к масштабной реконструкции. 18 января вуз объявил конкурс на ремонт помещений физико-технического факультета Университета ИТМО – объекта культурного наследия «Здание коммерческого училища (с оградой)» 1869 года постройки. Итоговый протокол опубликовали 5 февраля. По его данным, договор на 8,7 миллиона рублей заключили со строительной корпорацией «Возрождение».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692294" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео изнутри ИТМО, где рухнула часть крыши: Спасатели разбирают завалы.ГУ МЧС по Ленинградской области

Когда начнется и завершится ремонт, в документации не указали. Но работы должны были проходить «в эксплуатируемом здании». Причем хранение стройматериалов подрядчик должен был обеспечить своими силами и на своих площадях, то есть подвозить их ежедневно. К слову, по одной из версий, причиной обрушение стало складирование тяжелых стройматериалов на втором этаже.

Проект ремонта, приложенный к госконтакту, говорит о том, что об аварийном состоянии здания знали еще год назад. Прошлой весной специалисты обследовали несущие конструкции, перекрытия и стены корпуса и пришли к неутешительным выводам.

Здание было построено 150 лет назадФото: Олег ЗОЛОТО

– Техническое состояние наружных и внутренних стен, перекрытий первого этажа и полов второго ограниченно-работоспособное, – гласят итоги обследования. – Техническое состояние перекрытий второго этажа аварийное: характеризуется повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, а также кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Несущие деревянные балки перекрытия между вторым этажом и чердаком рекомендовали заменить: они «имеют следы поражения гнилью, прочность древесины на данных участках снижена, выявлена полная деструкция древесины приопорных участков балок». «Гниль дранок и подшивных досок» перекрытия второго этажа в местах, где они примыкают к наружным стенам, достигала девяноста процентов.

Ремонт должен был проходить «в эксплуатируемом здании»Фото: Олег ЗОЛОТО

– Продольные сквозные трещины в деревянных главных балках перекрытия первого этажа, – предупреждали эксперты. – Повсеместное образование продольных и поперечных трещин, следы замачивания и ржавые подтеки в отделочном слое потолка второго этажа.

Под замену предлагали пустить 41 несущую балку перекрытия от второго этажа до чердака.

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