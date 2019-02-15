2019-02-15T13:30:42+03:00
Общество

Беглов принял отставку глав трех районов Петербурга

Без начальников остались Василеостровский, Красносельский и Центральный районы
Лилия КОЗЛОВА
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Василеостровский, Красносельский и Центральный районы Петербурга остались без глав администрацииВасилеостровский, Красносельский и Центральный районы Петербурга остались без глав администрацииФото: Дарья ХВАТКОВА
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В пятницу, 15 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга провел в Смольном рабочее совещание, на котором принял отставку трех чиновников. Уволенными оказались глава администрации Василеостровского района Юлия Киселева, глава Красносельского района Виталий Черкашин и глава Центрального района Андрей Хлутков. Кто теперь займет их места, пока что не известно.

- Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления, - отметил врио губернатора.

Кроме того, он принял решение о депремировании глав районов, председателей профильных комитетов правительства города и членов правительства. Причиной тому недовольство петербуржцев, от которых поступают жалобы на деятельность и работу комитетов и руководства города в целом.

Беглов считает, что одна из проблем районных властей в том, что они утратили обратную связь с жителями и не слышат того, что говорит население.

- Все, что делает власть – делается для людей. Основной ваш адресат и ваш судья – жители ваших районов, поэтому очень важно учитывать их мнение в своей работе, - подчеркнул градоначальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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