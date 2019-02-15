«Если бы он не был артистом, получил бы более суровое наказание»: Дочь экс-главы Ленинграда рассказала о приговоре Сергею Захарову за драку

Вокруг роковой драки, из-за которой известный певец Сергей Захаров попал в колонию, до сих пор много слухов и версий. Восходящая звезда, знаменитость и тут - нелепая потасовка, которая могла стоить артисту карьеры. В один миг Захаров лишился всего, получив тюремный срок. А отбыв его, взялся за бутылку.

Та драка в 77-ом переполошила весь Ленинград. Ее обсуждали в каждом доме и каждый строил свои предположения – что толкнуло артиста на агрессию, и почему звезда эстрады не получил снисхождение.

«ДРАКА СЛОМАЛА ЗАХАРОВУ СУДЬБУ»

- Однажды я вместе с друзьями, которых пригласил на концерт, зашел за пропусками к администратору Ленинградского мюзик-холла, - рассказывал Сергей Захаров. - Мы чуть задержались, до начала представления оставалось полчаса. «Мои артисты все на местах. Вы опоздали», - сказал он. Я взорвался, случилась драка. Досталось обоим. Как потом выяснилось, он был боксер-перворазрядник. А мне все-таки удалось взять пропуска для друзей, и после спектакля мы поднялись в буфет. Туда пришел и администратор. Потасовка продолжилась, в ней уже участвовали мои и его друзья.

До суда Сергей Захаров был в СИЗО «Кресты», потом ему дали год работ в городе Сланцы. После этого сразу же поползли слухи, а затем появились и статьи в газетах, что к приговору причастен секретарь обкома Ленинграда Григорий Захаров. Якобы они оба симпатизировали актрисе Людмиле Сенчиной. И глава Ленинграда таким образом избавился от конкурента.

Солист Ленинградского мюзик-холла Сергей Захаров во время выступления, 1976 год. Фото Павел Маркин/Интерпресс/ТАСС

- Эта история была очень резонансной. Слухов по этому поводу было много и не только в Ленинграде, но и по всей стране, - поделился с «КП-Петербург» артист Михаил Боярский. - Была версия и про Романова. Сереже надо было быть аккуратней, понимая, что он человек публичный и любой промах с его стороны будет иметь серьезные последствия. Из-за этого у Захарова сломалась судьба, он долго не мог вернуться на сцену после тюрьмы. Он был нормальным человеком: ни агрессии, ни вспыльчивости у него не было, наоборот, Сережа был медлительным и флегматичным.

«ОТЕЦ НЕ ГОВОРИЛ О ДРАКЕ С ПЕВЦОМ»

Администратор, подравшийся с певцом, к слову, до сих пор живет в Петербурге. Но в театральной жизни о нем уже давно забыли. Последний раз о том самом администраторе Сергее Кудряшове слышали в театре Миронова. В 1988 году он там работал первым директором. Но скандал 10-летней давности не отпускал его.

- Я когда узнал, что это именно он участвовал в той драке, то просто уволил его, - пояснил «КП» создатель театра Миронова Рудольф Фурманов.

После этого следы Кудряшова затерялись. Но нам удалось его отыскать. У одного из городских концертных директоров номер телефона дебошира сохранился в записной книжке. Удивительно, но за 10 лет его номер телефона так и не изменился.

- Здравствуйте, Сергей Петрович, мы хотели бы с вами поговорить про ту самую драку с Сергеем Захаровым.

- Мне пока некогда, - сухо бросил Кудряшов. Правда, вспоминать ту самую роковую драку Сергей Петрович не захотел и на следующий день.

Кудряшова увольняли с работы из-за драки даже спустя 10 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я не хочу об этом говорить ни с вами, ни с кем другим, - отрезал Кудряшов. - Это было давно, и комментировать это я не намерен!

О своей потасовке с известным певцом Кудряшов, как оказалось, не рассказывал ни друзьям, ни даже родственникам.

- Я никогда не слышал ни о какой драке, - удивился сын Кудряшова Денис. – Не могу ничего об этом сказать.

«АДМИНИСТРАТОР СТАЛ ИНВАЛИДОМ ПОСЛЕ ДРАКИ»

Не стали в семье Кудряшова комментировать и возможную связь между приговором певцу и секретарем обкома Ленинграда Григория Романова. Поэтому, чтобы расставить все точки над «i», мы решили обратиться к дочери экс-главы Ленинграда. Валентина Романова сейчас живет в Москве и занимается развитием своего банка. Ее супруг - бывший заместитель генпрокурора России.

- Извините меня, Сергей Захаров совершил преступление, поэтому попал в колонию, - пояснила Валентина Романова. - А не потому что мой отец его туда отправил. Он совершил преступление, и весь Ленинград был этим возмущен. За то, что ему не дали контрмарку в театре, он избил администратора, который стал инвалидом. И если бы он не был достаточно известным артистом, он получил бы гораздо более суровое наказание. Мой отец руководил Ленинградом и Ленинградской областью, поэтому все, что происходило там можно считать, что как-то происходило при нем. Но вы понимаете, что он был руководителем такой величины, что заниматься подобными инцидентами было просто невозможно.

Кудряшов отказывается вспоминать о дракеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Говорят, что ваш отец симпатизировал Людмиле Сенчиной…

- Это уже такая старая и смешная пошлость какая-то, давайте еще пообсуждаем - а били ли вы сервиз у Эрмитажа (Романов якобы взял на свадьбу дочери царский сервиз из Эрмитажа, часть которого была разбита), - недоумевает Людмила. - Это абсолютно из этой серии. У Людмилы Сенчиной незадолго до смерти был вечер. Я слышала, как она рассказывала, что у нее были совершенно другие любимые мужчины, и совершенно не мой отец. Это просто анекдоты, которые выплывают периодически. Как про сервиз. Теперь это просто смешно. Сколько можно?

- А ваш отец был знаком с Сергеем Захаровым?

- Как вы себе это представляете? Все мы заходим в театр, смотрим телевидение, кто-то нравится, кто-то нет. О человеке можно сказать, что он знаком, если ты общаешься с ним вживую. А можно сказать, что мы знакомы со всеми теми, кого видим на экране. Мой отец был знаком с Товстоноговым. С такими людьми, которые выходят на уровень того, чтобы решать какие-то государственные проблемы. Захаров был тогда молод. Если происходят какие-то резонансные события, многие из нас склонны сказать – это политический деятель санкционировал. Но прожив в номенклатуре много лет, я думаю, что это не совсем так. До таких людей доходит меньше 50 процентов того, что случается в стране.

Дочь Григория Романова опровергла причастность своего отца (справа)

К слову, такого же мнения придерживается и режиссер "Мюзик-Холла" Лев Рахлин.

- Все это было на моих глазах, я даже двинул одному, - пояснил Рахлин. - Из-за контрамарки они подрались. Только один дал и забыл, а второй целое дело раздул. Два мальчишки, совсем молодые. А потом началась показуха! Если бы это был не Захаров, никто бы и не заметил. Я ездил к нему в тюрьму позже. Сидел он всего год, но это все ему аукнулось. Он сошел с колеи, его никуда не брали, он сильно переживал. Потом на свой страх и риск его взял мой отец в Мюзикл-Холл. Версий было очень много. На самом деле это точно не было связано с Романовым и Сенчиной. С Романовым у него были другие истории, но это совсем не имеет отношения к драке.

СКАЗАНО

"Все это обычные интриги"

- Все это ерунда, - поясняет последний супруг Людмилы Сенчиной Владиир Андреев. - Никаких отношений не было. Людмила говорила, это все надуманное. Интриги и не более. Там человек очень сильно пострадал. А плести можно, что из-за Романова, кого хочешь.

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