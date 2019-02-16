«Он подставу не одну замутил, и был таков»: Шнуров прокомментировал скандал с участием Друзя и Бера

Не утихает обсуждение конфликта, разгоревшегося между главным редактором шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Напомним, несколько дней назад редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Абрамовича в том, что тот пытался выкупить у него правильные ответы на вопросы. Обладатель «хрустальной совы» обвинения отрицает и старается держаться подальше от прессы.

Сейчас многие гадают, что же на самом деле произошло между Друзем и Бером, выдвигая различные теории. Одним из тех, кто прокомментировал конфликт, стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Сделал он это в привычной для себя форме – в стихах.

Так, известный музыкант утверждает, что поступок Бера он считает «подставой». Причем выполнена она была не так искусно, ведь после скандального заявления Илья Бер «сам пошел ко дну». Шнуров говорит, что можно знать хоть все ответы на вопросы ведущего шоу Диброва, но быть при этом плохим человеком.

Есть компьютер айбиэм,

В нем ответы на вопросы,

Знатоки ж на букву эМ

Делают на всём бабосы.

А компьютер просто так,

Данные в себя грузя.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя.

Он подставу не одну

Замутил, и был таков,

Но и сам пошёл ко дну,

В клуб умнейших мудаков.

Можешь ты все знать ответы,

На вопросы у Диброва,

Но при том, да и при этом,

Человеком быть херовым, - написал Шнуров в своем Инстаграм.

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22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)