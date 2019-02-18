2019-02-18T15:41:03+03:00
Общество

У «Лахта Центра» начнут строить железнодорожную станцию

А метро у небоскреба может появиться после 2030 года
Полина ЖУКОВА
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В 2019-м году у "Лахта Центра собираются" строить железнодорожную платформу. Фото: скриншот видео lakhta.centerВ 2019-м году у "Лахта Центра собираются" строить железнодорожную платформу. Фото: скриншот видео lakhta.center
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В октябре 2018 года «Лахта Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Ожидается, что к концу 2019 года объект уже будет заселяться. А пока внутри небоскреба завершают отделку и обустраивают помещения. Предстоит большая работа и вокруг делового центра: сообщение с ним нужно эффективно вписать в улично-дорожную сеть. Поэтому вместе с «Лахта Центром» развивается дорожная инфраструктура Приморского района.

Так, уже в этом году неподалеку от небоскреба «Лахта Центр» начнут строить железнодорожную платформу. О том, что работы запланированы на 2019-й год сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Новый остановочный пункт появится между платформой Яхтенная и станцией Лахта. Проектное название будущей платформы у самого высокого здания Европы обозначено как Новая Лахта.

Напомним, что в начале февраля стартовали подготовительные работы к строительству улиц в непосредственной близости к «Лахта Центру» – Высотной и Воздушной. Сейчас рабочие укрепляют основания насыпи будущих дорог, а затем начнут их прокладывать. Кстати, «Лахта Центр» уже получил официальный адрес – Высотная, 1. Кроме появления двух новых улиц планируется развитие ведущих к этой территории дорог. Предполагается, что транспортная развязка на перекрестке улиц Савушкина и Планерной, расширение Приморского шоссе в районе Лахты и строительство новых магистралей увеличат пропускную способность в этом районе в два раза.

Кстати, рядом с «Лахта Центром» собирались построить и метро. Но, судя по всему, появится новая станция не скоро. В отраслевой схеме развития метрополитена в Петербурге новая точка подземки под названием «Лахта» планируется к вводу только после 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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