Забота о природе в вашей чашке

Чай - второй напиток по потреблению в мире после воды. Его пьют почти в каждой семье России, но многие до сих пор знают удивительно мало об этом продукте. Откуда берется чай? Чем черный отличается от зеленого? Как убедиться, что напиток качественный и сделать правильный выбор в разнообразии чайного ассортимента? Разбираемся вместе с экспертами Lipton.

Чай производят из листочков растения Camellia sinensis. На вкус и качество чая влияет множество факторов: количество осадков, процент солнечных дней, особенности почвы, высота над уровнем моря. Как видно, регион произрастания играет важную роль в свойствах конечного продукта. Одним из самых экологически чистых мест для выращивания чая считают Африку. Всё дело в эвкалиптах: их эфирное масло отпугивает насекомых-вредителей, поэтому в дополнительной обработке плантаций химикатами практически нет надобности. По этой причине чай, выращенный в Африке, считается одним из самых чистых в мире. Именно там - в Кении и Танзании - располагаются собственные чайные плантации Lipton.

Технология сбора также имеет большое значение: напиток из двух-трех верхних листочков и почки чайного куста получается самым ароматным и тонизирующим. Именно поэтому ответственные производители собирают только их. Разумеется, подобная селекция возможна лишь при ручном сборе.

Следующий этап - завяливание (чайные листья лежат на воздухе), а за ним — скручивание на специальных роллер-машинах. После скручивания листьев следует ферментация - именно она и определяет, какого цвета будет чай - зеленого или черного. Черный - это полностью ферментированный чай, улун - полуферментированный, а зеленый не ферментируют вовсе. Белый чай — это неферментированные почки чайного куста.

Затем чай сортируют и упаковывают. Чайные листочки разделяют по грейдам: самым мелким присваивается грейд «dust». Чай этого грейда - обязательная составная часть бленда или купажа, который создается специально для чайных пакетиков. Дальше чай упаковывают и транспортируют, развозя по чаеразвесочным фабрикам в разных уголках планеты.

- Специалисты Lipton внимательно следят за каждым этапом создания чая, начиная с рождения чайного листа и заканчивая его купажированием и производством конечного продукта, - рассказывает руководитель отдела исследований и разработок новых продуктов в категории чая в компании Unilever Марина Павлова. - Процесс купажирования чая контролируется профессиональными дегустаторами (ти-тестерами), они годами сохраняют знакомый нам вкус Lipton Yellow Label и следят, чтобы качество чая оставалось на высоком уровне.

Важный аспект чайного производства - забота об окружающей среде. Компания Unilever, которой принадлежит бренд Lipton, ведет постоянную работу по поддержанию плодородности почв, защите обширных естественных территорий и высадке лесов. Упаковка Lipton подлежит переработке, а пакетики созданы из материалов, разрешенных для контакта с продуктами питания, которые не влияют на вкус продукта и его полезные свойства. Благодаря долгосрочному плану устойчивого развития и повышения качества жизни на глобальном уровне, Unilever удалось значительно снизить объемы выбросов парниковых газов и отходов, сократить использование воды и электроэнергии в производственных процессах, обеспечить безотходное производство.

Работая «в сотрудничестве» с природой, Lipton сохраняет лучшее в чае, чтобы потребители могли насладиться этим напитком и быть уверенными в его качестве и полезных свойствах.

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