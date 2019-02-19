«Нас так просто не напугать»: Смольный прокомментировал массовые эвакуации в Петербурге

Начало рабочей недели в Петербурге выдалось тревожным. 18 февраля город накрыла третья волна массовой эвакуации. Список «заминированных» адресов обновлялся едва ли не каждую минуту. Некоторые здания попали под «удар» по два-три раза. Последний объект спецслужбы проверили около полуночи. Тогда же они и подвели итоги беспокойного рабочего дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692757" frameborder="0"></iframe> Эвакуация школы №207 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

- После сообщений о минировали полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии обследовали более тысячи зданий и сооружений, - рассказывают в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. - Эвакуация проводилась из 436 зданий. Всего было эвакуировано около 90 тысяч петербуржцев и гостей города. Спасатели привлекались к работе на 111 объектах.

Лжеминеры прерывали занятия в школах и детских садах. Фото: соцсети.

При этом ни одно сообщение не подтвердилось. В Смольном отметили, что город готов к подобным нештатным ситуациям.

- У нас достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями, - заявила председатель комитета Ольга Аришина. - Граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев, и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом!

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Судя по всему, горожанам еще предстоит продемонстрировать терпение. Во вторник лжеминеры продолжили терроризировать Северную столицу. К полудню жители Петербурга сообщили об эвакуации школы № 207 и 111, торговых комплексов «Озерки», «Пик» и «Жемчужная плаза».

- При объявлении сигнала об эвакуации необходимо сохранять спокойствие, - напоминает Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. - Четко выполняйте команды представителей органов власти или ответственных сотрудников учреждения, из которого объявлена эвакуация. Помещение покидайте организованно, без спешки. Возвращаться в эвакуированное здание можно сразу после разрешения ответственных лиц.

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