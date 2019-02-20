Адвокат Алисы Казьминой о ее разводе с футболистом: «Мать Аршавина - миллионер, он всю недвижимость на нее оформлял»
Скандал вокруг семьи экс-футболиста Андрея Аршавина набирает обороты. Вдогонку к заявлению в полицию жена бывшего зенитовца Алиса Казьмина обратилась в ФСБ. И адвокат женщины Марина Дубровская подтвердила это журналисту «Комсомолки». Поводом для обращения в службу безопасности стала все та же выходка Аршавина, когда он приехал с неизвестными к дому жены и забрал машину.
- С Аршавиным были люди, которые предъявили Алисе удостоверения ФСБ, - пояснила Дубровская. - В том момент она растерялась и испугалась, а потом ей стал интересен вопрос, почему ФСБ пытаются ее запугать и были ли это действительно сотрудники ведомства.
Андрей Аршавин забирает машину жены.
По словам адвоката, машина, которую Аршавин бесцеремонно забрал у жены, зарегистрирована на его мать. Так что при разводе Казьмина ее все равно не получила бы.
- Дом в Петербурге также оформлен на маму Андрея, - продолжает Дубровская. - Как и вся остальная недвижимость. Мама Андрея - миллионер.
Пока никаких требований, кроме желания развестись, Аршавин не выдвигал. Чего не скажешь про Алису. По первому заявлению женщины в МВД сейчас ведется доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Андрей и Алиса со скандалом разводятся.Фото: Тимур ХАНОВ
- Алиса дала объяснения в полиции вчера, предоставила все доказательства: сообщения, звонки, фотографии и другие документы. Андрей тоже уже был на допросе, - добавила Дубровская.
Общая дочь Алисы и Андрея, 2-летняя Есеня, сейчас живет с мамой, отец ее не навещает и не выходит на связь.
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ИСТОЧНИК KP.RU