2019-02-21T12:21:09+03:00
Общество

Петербургские блогеры едут к Деду Морозу

Проект «Открывая Серебряное ожерелье» прославит достопримечательности Северо-Запада на всю Россию
Иван СОРОЧКИН
Поделиться:
В ходе проекта будут созданы 3D-модели одиннадцати ключевых достопримечательностей СЗФО. Фото предоставлено организаторами.В ходе проекта будут созданы 3D-модели одиннадцати ключевых достопримечательностей СЗФО. Фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Оливье давным-давно съеден, а игрушки убраны в картонную коробку. Самое время заглянуть к сказочному дедушке и узнать, почему под елкой не оказалось новенького смартфона... Уже 26 февраля блогеры и журналисты «Комсомолки» отправятся в Великий Устюг в рамках первой экспедиции масштабного проекта «Открывая Серебряное ожерелье».

В ГОСТИ К МАТУШКЕ-ЗИМЕ

Однако вотчина доброго волшебника - лишь одна из остановок автопробега.

- Два экипажа поедут на Север, куда летом добраться гораздо тяжелее. Это Вологодская область, Ненецкий автономный округ и Республика Коми. К тому же зимой они даже красивее, - поделился руководитель «Сообщества Питерских блогеров» и организатор автопробега Павел Прокофьев. - Участники тура проедут пять тысяч километров и выяснят, как ведут себя Subaru Forester и Outback на временном зимнике около Нарьян-Мара.

Экспедиторы заглянут в старинный Яренск, где поселилась матушка-зима, воспетая Пушкиным, Тютчевым и Державиным, отметят праздник корюшки и поучаствуют в гонках на снегоходах в Ненецком АО, а в Сыктывкаре встретят национальный праздник Гажа Валяй, который не обходится без веселых плясок под гармонь, катания с гор на чем придется и, конечно, блинов с киселем.

Среди путешественников будут и корреспонденты «Комсомольской правды» Илья Крушевский и Наталия Бешкарева, которые докажут, что сдать билеты в Турцию и махнуть по Северо-Западу России - верное решение. На всем пути их поджидают как классические, так и необычные достопримечательности: от резного палисада и вологодского кремля до самой большой в мире головы Ленина и сыктывкарского Парижа. Оперативно знакомить с достопримечательностями читателей «Комсомолки» поможет «МегаФон» - один из партнеров экспедиции.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Наводишь смартфон на двухтысячную купюру, подключаешь специальное приложение, и вот уже над бумагой поднимается знаменитый владивостокский мост,

едут машины, чайки летят… Пожалуй, это один из самых известных примеров 3D-маппинга. Такую же, виртуальную, реальность вскоре обретут и достопримечательности Северо-Западного федерального округа.

В 2019 году в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций, чтобы разработать модели ключевых достопримечательностей одиннадцати регионов СЗФО. Уже весной, через месяц после возвращения с «северов», поедут в Калининград, а летом заглянут в Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

- Благодаря поддержке Сбербанка и Политехнического университета в любом конце света можно будет увидеть буквально на ладони жемчужины Серебряного ожерелья, - отметил Прокофьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Открывая серебряное ожерелье»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
Петербургские депутаты поддержали идею легализации граффити
Из-под руин корпуса Университета ИТМО спасают дорогостоящее оборудование
На месте завода авиадвигателей имени Климова на Кантемировской улице построят жилье
Водители оказались не готовы к снегу - с утра в Петербурге произошло множество ДТП
Вице-губернатор Елин: у Петербурга есть все, чтобы обеспечить развитие экономики
Из-за ремонта на полтора месяца меняется режим работы метро «Кировский завод»
Учеников школы 115 эвакуировали сразу после начала занятий
Седина в бороду - нож в ребро: в Новой Ладоге 32-летняя женщина «порезала» своего 62-летнего сожителя
Петербургские полицейские поймали грабителя через десять лет после преступления
Смольный рассчитывает ускорить сроки сдачи Богатырского и Комендантского проспектов
Экс-зенитовец Шкртел: Всегда рад вернуться в Петербург
Прогноз погоды на 21 февраля в Петербурге: мороз и сильный ветер
Автомобилисты Петербурга жалуются на скользкие дороги, в городе массовые ДТП
Экология, образование и здравоохранение: Беглов рассказал о главных задачах Петербурга
«Теплосеть» займется реконструкцией тепломагистрали на Большевиков
Жителям Приморского района приходится принимать «грязевые ванны»
Фигуристка Туктамышева сменила имидж перед финалом Кубка России
В «Невском экспрессе» разрешили перевозку животных
Посетителей Новой Голландии эвакуируют из-за пожара
Петербурженка убила свою возлюбленную, у которой охладели чувства
На юге Петербурга под автобусом лужа крови, две женщины госпитализированы
У театральной площадки «Скороход» загорелся склад
В петербургском парламенте прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества
На Петербург 21 февраля надвигается метель, сильный ветер и похолодание
В Мариинском дворце вспомнили подвиг воинов-афганцев
Петербуржцы просят сделать больше велодорожек в городе
Строитель упал с высоты 12 этажа и выжил в Петербурге
Легенда «Зенита-1984» раскритиковал Артема Дзюбу