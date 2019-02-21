Петербургские блогеры едут к Деду Морозу

Оливье давным-давно съеден, а игрушки убраны в картонную коробку. Самое время заглянуть к сказочному дедушке и узнать, почему под елкой не оказалось новенького смартфона... Уже 26 февраля блогеры и журналисты «Комсомолки» отправятся в Великий Устюг в рамках первой экспедиции масштабного проекта «Открывая Серебряное ожерелье».

В ГОСТИ К МАТУШКЕ-ЗИМЕ

Однако вотчина доброго волшебника - лишь одна из остановок автопробега.

- Два экипажа поедут на Север, куда летом добраться гораздо тяжелее. Это Вологодская область, Ненецкий автономный округ и Республика Коми. К тому же зимой они даже красивее, - поделился руководитель «Сообщества Питерских блогеров» и организатор автопробега Павел Прокофьев. - Участники тура проедут пять тысяч километров и выяснят, как ведут себя Subaru Forester и Outback на временном зимнике около Нарьян-Мара.

Экспедиторы заглянут в старинный Яренск, где поселилась матушка-зима, воспетая Пушкиным, Тютчевым и Державиным, отметят праздник корюшки и поучаствуют в гонках на снегоходах в Ненецком АО, а в Сыктывкаре встретят национальный праздник Гажа Валяй, который не обходится без веселых плясок под гармонь, катания с гор на чем придется и, конечно, блинов с киселем.

Среди путешественников будут и корреспонденты «Комсомольской правды» Илья Крушевский и Наталия Бешкарева, которые докажут, что сдать билеты в Турцию и махнуть по Северо-Западу России - верное решение. На всем пути их поджидают как классические, так и необычные достопримечательности: от резного палисада и вологодского кремля до самой большой в мире головы Ленина и сыктывкарского Парижа. Оперативно знакомить с достопримечательностями читателей «Комсомолки» поможет «МегаФон» - один из партнеров экспедиции.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Наводишь смартфон на двухтысячную купюру, подключаешь специальное приложение, и вот уже над бумагой поднимается знаменитый владивостокский мост,

едут машины, чайки летят… Пожалуй, это один из самых известных примеров 3D-маппинга. Такую же, виртуальную, реальность вскоре обретут и достопримечательности Северо-Западного федерального округа.

В 2019 году в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций, чтобы разработать модели ключевых достопримечательностей одиннадцати регионов СЗФО. Уже весной, через месяц после возвращения с «северов», поедут в Калининград, а летом заглянут в Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

- Благодаря поддержке Сбербанка и Политехнического университета в любом конце света можно будет увидеть буквально на ладони жемчужины Серебряного ожерелья, - отметил Прокофьев.