Спектакль «Весь Шекспир» покажут 9 марта на сцене «Олимпии»

Осенью 2017 года актеры пантомимы и клоунады Михаил Кукота и Игорь Чехов успешно дебютировали на сцене открытой киностудии «Лендок» в Cанкт-Петербурге со спектаклем «Весь Шекспир». В прошлом году выпускники Российского государственного института сценических искусств переосмыслили Уильяма Шекспира не только на сцене московского драматического театра «Модерн» и на сцене музея современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге, но и покорили крупнейший театральный фестиваль «Fringe» в Эдинбурге, пропустив самые известные пьесы величайшего гения литературы свозь призму своего ироничного сознания.

Они представили миру совершенно новое видение самых известных пьес и вновь создали из драматургии XVI века уникальное сценическое произведение под названием «Весь Шекспир».

Художественным руководителем спектакля неизменно остается молодой талантливый режиссер Илья Мощицкий, лауреат театральной премии «Прорыв» в номинации «Лучший режиссер» за спектакль «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре». Он известен экспериментальными кросс-жанровыми постановками, и «Весь Шекспир» не исключение - спектакль запустит на высочайшей скорости столкновение произведений Уильяма Шекспира с сегодняшним днем. Мораль XVI века, традиции английской драматургии, непревзойденный гений автора, хрестоматийные сюжеты, пережившие миллионы сценических трактовок и экранизаций. Пьесы «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Отелло», «Тит Андроник»,«Гамлет» отражаются и трансформируются в высокоскоростном воображении создателей спектакля. «Весь Шекспир» превращается в ядерный сплав из вымысла автора, который пульсирует через артистов между сценой и зрительным залом.

Согласитесь, такого не ожидали ни сам Уильям Шекспир, ни Елизавета I, ни все население Эльсинора, и это продолжает удивлять зрителей и театральных критиков Эдинбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Режиссер: Мощицкий Илья

Композитор: Cаратский Дмитрий

В ролях: Михаил Кукота, Игорь Чехов