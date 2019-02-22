Как и где в Санкт-Петербурге получить пособие на погребение в 2019 году

«Комсомолка» собрала советы, куда обращаться, как рассчитать стоимость услуг на погребение и как получить компенсацию в Санкт-Петербурге в 2019 году.

К сожалению, смерть рано или поздно приходит ко всем. И в такие минуты, когда произошло печальное событие, мы теряемся и даже не знаем, что делать и куда звонить. Конечно, к такому невозможно приготовиться заранее. Однако все же под рукой лучше иметь все необходимые телефоны и нужную информацию. «Комсомолка» собрала советы специалистов, куда звонить, как рассчитать стоимость услуг на погребение и как получить компенсацию.

Государственной ритуальной службы в Петербурге и Ленобласти не существует. Зато в городе на Неве есть единый реестр ритуальных компаний. Это перечень агентств, официально оформленных в Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и не нарушающих законодательство.

СКОЛЬКО СТОИТ

Стоимость ритуальных услуг в городе и области отличается. Да и в разных компаниях Петербурга могут предложить тот же набор по различным ценам. Мы расскажем о примерной стоимости, от которой и стоит отталкиваться.

Разделяют похороны двух вариантов: захоронение в землю и кремация. Комплекс услуг по кремации стоит от 19,5 тысячи рублей. Комплекс услуг по захоронению - от 24 тысяч. Надо понимать, что расчеты примерные, конечно, все индивидуально. Отметим, услуги морга оплачиваются отдельно. Что это значит? Именно в морге подготавливают тело к погребению. Существует несколько вариантов: первый - санитарная обработка с гримом. Обойдется такая услуга примерно в 12 тысяч рублей. Вариант второй включает в себя обработку и бальзамацию. Можно сделать частичную, к примеру, лица и рук. Это будет стоить около 19 тысяч рублей. Если полностью, то на 10 тысяч дороже.

Отдельная история - памятник. Само надгробие может стоить около 10 тысяч. Стоимость установки памятника также примерно 10 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Как получить компенсацию на погребение в Санкт-Петербурге в 2019 году

В 2019 году размер федерального пособия на погребение составляет 5701 рубль 31 копейку. Дополнительно к этой компенсационной поддержке петербургские городские власти выделяют еще 5227 рублей 28 копеек для лиц, получавших при жизни пенсию. Главное условие для получения этих денег - человек не должен был заниматься предпринимательской деятельностью или работать, то есть отчислять налоги. Также родные могут обратиться в Пенсионный фонд за неполученной частью пенсионного пособия.

Кроме того, на погребение инвалидов или участников ВОв, военнослужащих и приравненных к ним лиц, в том числе пенсионеров в ведомственной службе Санкт-Петербурга, дополнительно предоставляют 27 016 рублей на ритуальные услуги и столько же на установку и изготовление памятника. А при наличии у покойного календарной выслуги более двадцати лет, выплата составляет размер трех пенсий, а на памятник выделяется 33 721 рублей. Документы нужно подать в районный отдел соцзащиты в течение шести месяцев со дня погребения.

Список необходимых документов:

- гербовое свидетельство о смерти, а также копия;

- заявление на предоставление компенсации;

- удостоверение личности человека, обратившегося за пособием, а также копия;

- реквизиты банковского счета, оформленного на того, кто обратился за пособием;

- справка с места жительства и подтверждение петербургской прописки умершего;

- документ, подтверждающий родственную связь с умершим, а также копия;

- квитанцию об оплате ритуальных услуг;

- пенсионное удостоверение или трудовая книжка умершего, а также копия;

- в отдельных случаях могут потребовать справку о доходах семьи.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Единая городская диспетчерская служба ритуальных услуг Санкт-Петербурга - 8 (812) 389-27-60.

ООО «Похоронная служба» - 8 (812) 748-30-31.

ООО «Специализированная похоронно-ритуальная служба» - 8 (812) 989-77-00.

ООО «Похоронный дом № 1» - 8 (812) 425-35-01.

ООО «Ритуал-Сервис» - 8 (812) 385-42-22.

БДИ!

Мошенники без совести

К сожалению, участились случаи мошенничества и незаконного навязывания конкретных ритуальных агентств. Помните, только вы сами выбираете, к кому обратиться для транспортировки тела, организации похорон и оказания любых услуг. Никто не вправе указывать ту или иную фирму. И даже когда определитесь с агентом, всегда можете отказаться от ненужных или дорогостоящих предложений. Требуйте от полицейских, врачей, ритуальных агентов выдавать вам сопроводительные, платежные и иные документы на руки. Все бумаги должны храниться только у вас.

И еще один момент: земля на кладбищах предоставляется бесплатно. Продажа земли под могилы является мошенничеством.

Не становитесь участниками преступлений и коррупционных схем, не давайте другим наживаться на вашем горе. При обнаружении признаков правонарушений или преступлений в ритуальной сфере сообщайте в единую диспетчерскую службу.

Адреса и телефоны районных отделов социальной защиты населения в Санкт-Петербурге здесь.