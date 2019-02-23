2019-02-23T16:37:33+03:00
Общество

«Рожай мясо»: В Петербурге феминистки устроили акцию к 23 февраля

Одетые в хаки и противогазы активисты встали с транспарантом у здания областного военкомата
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге феминистки провели акцию перед областным военкоматом. Фото: Давид Френкель/ twitter.com/merr1kВ Петербурге феминистки провели акцию перед областным военкоматом. Фото: Давид Френкель/ twitter.com/merr1k
Изменить размер текста:

Неожиданное поздравление с Днем защитника Отечества получили к 23 февраля жители Петербурга. Группа феминисток, одетых в форму военной расцветки пришла к комиссариату Ленинградской области и развернула транспарант с надписью «Рожай мясо».

- Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим «нет» давлению на женщин, «нет» насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии, «нет» войне, - приводит слова манифеста петербургский фотограф Давид Френкель, опубликовавший фотографию акции в своем «Твиттере».

По словам автора снимка, феминистки принесли к стенам военкомата на набережной Фонтанки «грудных младенцев», при этом в пеленках оказалось сырое мясо.

Надо сказать, что все участники акции были в противогазах и стилизованных кокошниках, а две девушки оказались с голой грудью.

Кто был устроителем перформанса – пока неизвестно. Однако обнажением груди известны сторонники движения Femen, не раз устраивавшие скандальные представления.

Напомним, что недавно свою акцию к 23 февраля устроили активистки из петербургского движения «Росгендернадзор». В проекте «Не требовать быть мужиком» они высмеивали существующие в обществе стереотипы в отношении мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
В Петроградском районе праздничным концертом отметили День защитника Отечества
У Петропавловской крепости нашли брошенный в снегу «БМВ»
Ранний секс довел юную петербурженку до приступа аппендицита
Врио губернатора Петербурга возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
«Зенит» поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
Петербург стал одним из двух кандидатов на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
В Ленобласти вор разобрал кирпичную стенку здания почты и украл 117 тысяч рублей
Ночью на Балтийском заводе горел строящийся ледокол «Урал»
У метро «Проспект Ветеранов» снесли восемь незаконных торговых палаток
Главным боем турнира UFC в Петербурге станет Волков-Оверим
Прогноз погоды в Петербурге на выходные: 23 и 24 февраля будут совершенно разными
В Петербурге нашли военную мину, которая могла разорваться в любой момент
Школы, ТЦ и больницы: Рабочая неделя в Петербурге закончилась очередной волной эвакуаций
Беглов считает, что все власти Петербурга должны быть «ВКонтакте»
В Петербурге появится еще шесть памятников
Попытка изнасилования женщины в лифте Петербурга попала на видео