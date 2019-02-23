«Рожай мясо»: В Петербурге феминистки устроили акцию к 23 февраля

Неожиданное поздравление с Днем защитника Отечества получили к 23 февраля жители Петербурга. Группа феминисток, одетых в форму военной расцветки пришла к комиссариату Ленинградской области и развернула транспарант с надписью «Рожай мясо».

- Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим «нет» давлению на женщин, «нет» насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии, «нет» войне, - приводит слова манифеста петербургский фотограф Давид Френкель, опубликовавший фотографию акции в своем «Твиттере».

По словам автора снимка, феминистки принесли к стенам военкомата на набережной Фонтанки «грудных младенцев», при этом в пеленках оказалось сырое мясо.

Надо сказать, что все участники акции были в противогазах и стилизованных кокошниках, а две девушки оказались с голой грудью.

Кто был устроителем перформанса – пока неизвестно. Однако обнажением груди известны сторонники движения Femen, не раз устраивавшие скандальные представления.

Напомним, что недавно свою акцию к 23 февраля устроили активистки из петербургского движения «Росгендернадзор». В проекте «Не требовать быть мужиком» они высмеивали существующие в обществе стереотипы в отношении мужчин.