Опубликовано видео смертельной аварии на Невском проспекте в Петербурге

В социальных сетях появилось видео ДТП на Невском проспекте, в котором погибли двое прохожих. На жутких кадрах с камер видеонаблюдения видно, как черный БМВ вылетает на тротуар. Машина въезжает в компанию людей на полной скорости. Под колесами оказываются пятеро. От сильного удара они буквально разлетаются в разные стороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693760" frameborder="0"></iframe> Авария на Невском проспекте в Петербурге попала на видео.

Еще несколько человек чудом успевают спастись. Один мужчина отпрыгивает в сторону за секунду до аварии. После столкновения с толпой автомобиль продолжает ехать по пешеходной зоне. Прохожие замечают иномарку и отбегают в сторону, оказываясь на дороге.К счастью, поток машин успевает затормозить.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 24 февраля около дома № 55. В результате ДТП двое скончались. Погибшими оказались 39-летняя женщина и 40-летний гражданин США. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

В отношении подозреваемого в смертельном ДТП возбуждено уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ноябре 2018 года его лишили прав. Специалисты установили, что во время аварии он был пьян.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - уточнили в ведомстве.

Водитель задержан, расследование продолжается.