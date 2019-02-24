2019-02-24T13:14:09+03:00
Происшествия

Опубликовано видео смертельной аварии на Невском проспекте в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Водитель, лишенный прав, был пьян
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Автомобиль на полной скорости слетел в толпу на Невской проспекте. Фото: скриншот видео.Автомобиль на полной скорости слетел в толпу на Невской проспекте. Фото: скриншот видео.
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В социальных сетях появилось видео ДТП на Невском проспекте, в котором погибли двое прохожих. На жутких кадрах с камер видеонаблюдения видно, как черный БМВ вылетает на тротуар. Машина въезжает в компанию людей на полной скорости. Под колесами оказываются пятеро. От сильного удара они буквально разлетаются в разные стороны.

Авария на Невском проспекте в Петербурге попала на видео.

Еще несколько человек чудом успевают спастись. Один мужчина отпрыгивает в сторону за секунду до аварии. После столкновения с толпой автомобиль продолжает ехать по пешеходной зоне. Прохожие замечают иномарку и отбегают в сторону, оказываясь на дороге.К счастью, поток машин успевает затормозить.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 24 февраля около дома № 55. В результате ДТП двое скончались. Погибшими оказались 39-летняя женщина и 40-летний гражданин США. Еще трое пострадавших находятся в больнице.

В отношении подозреваемого в смертельном ДТП возбуждено уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ноябре 2018 года его лишили прав. Специалисты установили, что во время аварии он был пьян.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - уточнили в ведомстве.

Водитель задержан, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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