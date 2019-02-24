Двое погибли, трое пострадали: В Петербурге на Невском проспекте иномарка влетела в толпу людей

Жуткое ДТП произошло в ночь на 24 февраля в Петербурге. Водитель вылетел на тротуар, где в этот момент находились прохожие. Под колесами автомобиля оказались пятеро. Двое погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/693736" frameborder="0"></iframe> ДТП со смертельным исходом на Невском проспекте.

НЕ МОГ ОСТАНОВИТЬСЯ

Трагедия случилась около половины первого на Невском проспекте. Несмотря на поздний час, на улице было многолюдно – выходной день, праздник. Жители города и туристы отдыхали, прогуливаясь по ночному городу.

Авария произошла около дома № 55. Черный БМВ выскочил на пешеходную зону, где как раз шли люди.

Тот самый автомобиль. Фото: группа "ДТП и ЧП".

- Машина неслась по улице с большой скоростью. Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону, - поделился Дмитрий Смирнов. - Мы даже не поняли сразу, что произошло. Я думаю, не меньше 100 километров в час.

Вероятно, из-за этого остановиться сразу у водителя не получилось. Он несся по тротуару, сбивая прохожих. В результате ДТП двое скончались на месте - 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. По предварительной информации, он приехал в Петербург из США. Еще трое были экстренно госпитализированы.

Двое скончались на месте. Фото: группа "ДТП и ЧП".

ОТДЫХАЛ В БАРЕ

На место происшествия немедленно приехали полицейские. Они задержали виновника ДТП. О водителе известно, что ему 30 лет. Около десяти лет назад он переехал в Петербург из Азербайджана. Перед тем, как сесть за руль, мужчина весело проводил время в одном из баров на Думской улице. По словам очевидцев, тот признался, что просто-напросто «отключился».

Как сообщают в региональном отделении ГИБДД ГУ МВД России, во данному факту проводится проверка.