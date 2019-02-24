2019-02-24T10:42:25+03:00
Происшествия

Двое погибли, трое пострадали: В Петербурге на Невском проспекте иномарка влетела в толпу людей

ДТП произошло в ночь на 24 февраля [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Авария на Невском проспекте произошла в ночь на 24 февраля. Фото: группа "ДТП и ЧП".Авария на Невском проспекте произошла в ночь на 24 февраля. Фото: группа "ДТП и ЧП".
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Жуткое ДТП произошло в ночь на 24 февраля в Петербурге. Водитель вылетел на тротуар, где в этот момент находились прохожие. Под колесами автомобиля оказались пятеро. Двое погибли.

ДТП со смертельным исходом на Невском проспекте.

НЕ МОГ ОСТАНОВИТЬСЯ

Трагедия случилась около половины первого на Невском проспекте. Несмотря на поздний час, на улице было многолюдно – выходной день, праздник. Жители города и туристы отдыхали, прогуливаясь по ночному городу.

Авария произошла около дома № 55. Черный БМВ выскочил на пешеходную зону, где как раз шли люди.

Тот самый автомобиль. Фото: группа "ДТП и ЧП".

Тот самый автомобиль. Фото: группа "ДТП и ЧП".

- Машина неслась по улице с большой скоростью. Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону, - поделился Дмитрий Смирнов. - Мы даже не поняли сразу, что произошло. Я думаю, не меньше 100 километров в час.

Вероятно, из-за этого остановиться сразу у водителя не получилось. Он несся по тротуару, сбивая прохожих. В результате ДТП двое скончались на месте - 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. По предварительной информации, он приехал в Петербург из США. Еще трое были экстренно госпитализированы.

Двое скончались на месте. Фото: группа "ДТП и ЧП".

Двое скончались на месте. Фото: группа "ДТП и ЧП".

ОТДЫХАЛ В БАРЕ

На место происшествия немедленно приехали полицейские. Они задержали виновника ДТП. О водителе известно, что ему 30 лет. Около десяти лет назад он переехал в Петербург из Азербайджана. Перед тем, как сесть за руль, мужчина весело проводил время в одном из баров на Думской улице. По словам очевидцев, тот признался, что просто-напросто «отключился».

Как сообщают в региональном отделении ГИБДД ГУ МВД России, во данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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