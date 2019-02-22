Станьте народным героем с «Авто Премиумом»

Проявить свои смекалку и удальство 23 февраля смогут не одни лишь мужчины, но и все желающие. Гоночные заезды на Северном склоне пройдут на самодельных конструкциях, характеристики которых зависят от силы воображения участников.

Подобные мероприятия организуются уже не впервые, и привлекают самых азартных спортсменов – любителей повеселиться и провести выходной день в хорошей компании. В этом сезоне в заездах примут участие также и опытные гонщики, испытавшие себя в прошлогодних соревнованиях. Народные забавы обычно собирают не только участников, но и множество зрителей, так что веселье обеспечено всем, к тому же, прогноз погоды располагает к поездкам за город.

Группа «Авто Премиум», предлагающая на рынке Петербурга отличные транспортные средства, решила выступить в поддержку спортсменов и конструкторов-любителей, и приглашает всех, кто чувствует в себе талант изобретателя, принять участие в снежных гонках. Для этого вам нужно зарегистрировать свою команду на сайте мероприятия: http://www.show-z.ru

В паузах между заездами участникам и зрителям будет представлен ŠKODA KODIAQ – первый внедорожник марки ŠKODA. Автомобиль отлично зарекомендовал себя на российских дорогах, и как нельзя лучше подходит для загородных поездок всей семьей или в компании друзей.

23 февраля на площадке «Авто Премиума» на Северном склоне всем народным героям, принявшим решение приобрести эту модель, будет сделано индивидуальное и очень выгодное предложение.

Учредил «Авто Премиум» и специальную номинацию в гонках – «За самое быстрое транспортное средство». Все участники команды, показавшей лучший результат, получат подарки – пледы ŠKODA из оригинальной коллекции аксессуаров чешской марки.

Не упустите свою удачу, проявите мужество!

«Авто Премиум» ждет вас 23 февраля с 14.00 до 18.00 на Северном склоне в поселке Токсово.

Справка

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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