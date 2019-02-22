2019-02-22T15:14:25+03:00
Общество

Жириновский потребовал допустить до занятий петербургского школьника, отстраненного от уроков за крашеные волосы

По мнению главы ЛДПР, выгонять ребенка из школы можно только в крайнем случае
Петр КИБЕР
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Жириновский потребовал пустить на уроки петербургского школьника, которого выгнали с занятий за крашеные под блондина волосы.Жириновский потребовал пустить на уроки петербургского школьника, которого выгнали с занятий за крашеные под блондина волосы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Скандал, с отстранением от занятий ученика одного из элитных петербургских лицеев докатился до Москвы. На действия руководства учебного заведения отреагировали в ЛПДР. А лидер партии Владимир Жириновский потребовал допустить ученика до уроков.

- Он не нарушал никаких распорядков, дисциплину, а просто покрасил волосы под блондина. Это его голова, его право. У детей такой возраст, может он хочет привлечь чье-то внимание, - заявил политик в эфире «Радио «Комсомольская правда».

По мнению Владимира Жириновского, исключение из школы в России применяется повсеместно, а такого быть не должно. Это крайняя мера. Тем более в такой ситуации.

- Если вы не хотите, чтобы у вас в классе сидели ученики с разноцветными волосами, так проведите беседу, поговорите с ними. В школе не хватает внешнего воздействия. Дети устают от учителей, - советует лидер ЛДПР. – Это такой протест.

Репрессии, по мнению Жириновского, надо убирать из учебного процесса. Дети должны общаться с психологами, интересными людьми, которых можно и нужно приглашать в школы. Тем более, что многие ученики живут в неполных семьях, им не хватает отцовского внимания, мужской руки.

Владимир Жириновский о мальчике с крашеными волосами и скандале в петербургском лицее

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Политик заявил, что будет добиваться от руководства лицея возвращения ребенка к занятиям. В том числе через администрацию Петербурга.

Напомним, что скандал в престижном «Паскаль лицее» разгорелся на днях. Директор частного учебного заведения запретил 15-летнему подростку появляться в таком виде на уроках. При этом уставом лицея не запрещено красить волосы в неяркие цвета, но, видимо, это распространяется только на девочек.

В итоге школьник почти весь день просидел в учительской, а после был отправлен домой. Родители ученика намерены обратиться с жалобой в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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