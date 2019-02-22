Международная выставка индустрии гостеприимства ExpoHoReCa 2019

Ежегодно около 5 000 профессионалов из разных регионов РФ посещают выставку, чтобы ознакомиться с новинками, найти надежных поставщиков продуктов и услуг, обменяться опытом и обсудить актуальные задачи и вопросы отрасли.

В 2019 году выставка предлагает новые форматы участия и технологии. В экспозиции представлены готовые решения, позволяющие удержать лидерство в трендовых направлениях, а также создать и оснастить предприятие HoReCa. Впервые мероприятие пройдет в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», что позволяет создать инновационный проект, отвечающий современным требованиям выставочной индустрии.

В выставке принимают участие крупные, в том числе международные компании индустрии гостеприимства, такие как: Metro, ИКЕА Дом, Алтэк, Триал Маркет, Lindström, ККС-Сервис, Северо-Западная кофейная компания и другие, что подтверждает эффективность выставки. Участники презентуют новые продукты, технологии и трендовые решения для развития бизнеса во всех сегментах отрасли.

Сегодня выставка обновилась практически наполовину. Впервые свои новинки презентуют компании по производству продуктов (РусБиоАльянс, Росшоколад, SunFruitBerry, Рижский хлеб, УзФрут), производству и аренде текстиля (Lindström, Лакаса-Тэкс), продаже элитных сортов кофе и чая (Cuattro), производству долговечной мебели из дуба (Woodpremium), продаже высококачественной бытовой химии, косметики и парфюмерии (ЛенХим, Павэч) и многие другие. На коллективном стенде товары и услуги представят производители и поставщики Алтайского края.

Особое внимание выставке этого года уделено цифровым технологиям. В мероприятии принимают участие фирмы, предлагающие услуги по автоматизации бизнес-процессов для предприятий любого масштаба: Checkpot, Группа компаний ККС, СКБ Контур, Фриматик. Компании представят технологии, позволяющие повысить средний чек заведения, сократить расходы на персонал и максимально упростить выполнение задач любой сложности. Вопросам цифровизации посвящен ряд семинаров деловой программы.

Деловая программа выставки направлена на установление новых контактов, обмен мнениями и повышение профессионального уровня специалистов. В рамках деловой программы выставки спикеры расскажут:

как увеличить прибыль бизнеса в соответствии с тенденциями, которые диктует рынок

о современных техниках привлечения новых посетителей

цифровых технологиях в ресторанном и гостиничном бизнесе

и д.р.

Помимо насыщенной теоретической части ведущие шеф-повара проведут ряд мастер-классов, среди них: мастер-класс Тармо Васениуса (вице-президента Ассоциации шеф-поваров Финляндии), мастер-класс шеф-повара ресторана "Солнце" Дениса Назарова "Северная кухня в сенсорном исполнении", Мастер-класс компании РусБиоАльянс, также пройдут баттлы юниорских команд.

Уникальный материал, представленный в рамках проекта ExpoHoReCa, будет интересен как молодому специалисту, так и профессионалу, много лет работающему в данной отрасли.

Организатор ExpoHoReCa 2019 – компания «ФАРЭКСПО». Соорганизаторы деловой программы - Альянс отельеров России «U PRO», Санкт-Петербургская ассоциация кулинаров, Товарищество рестораторов UnoDosTres.

Познакомиться с подробным списком участников и деловой программой выставки ExpoHoReCa вы можете на сайте: horeca-expo.ru.