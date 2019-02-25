«Звали на дуэль? Извольте»: Шнуров пожаловался на Милонова в Госдуму

«Батл» между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым вышел за рамки СМИ и «Инстаграма». На этот раз музыкант пошел дальше и обратился в комиссию думы по вопросам депутатской этики, для того, чтобы те проверили высказывания политика в адрес группы и самого исполнителя. От лица Шнурова всеми делами занимается его адвокат Константин Добрынин.

Однако сам Шнуров не упустил возможности прокомментировать эту новость в присущей ему стихотворной форме. Музыкант пригрозил будущим недругам, которые захотят поливать его грязью.

Мы пока не в Верхней Вольте,

Чтоб дубинами трясти.

Звали на дуэль? Извольте,

Для наглядной внятности.

Вы же власти и закона,

Представитель и лицо,

Но мандат или икона,

Не спасает наглецов.

Мы оружием же вашим,

Вас немножко ошарашим.

И на вашем же примере

Неизящном, невысоком.

Пусть другим, по крайней мере,

Он получится уроком.

Дни тяжелые настали

Для Милонова Витали.

Вот уже и не до глума,

Тут до исключенья вплоть.

Дума ведь от слова думать,

А не языком молоть, - написал Шнуров в «Инстаграм».

В официальном обращении адвокат музыканта отмечает, что слова Милонова о Шнурове, которые он регулярно распространяет в СМИ, «не соответствуют действительности» и подрывают репутацию группы «Ленинград». Стоит отметить, что поклонники музыкантов несмотря на скандалы не меняют своего мнения о Сергее Шнурове, а только больше его поддерживают, приходя в восторг от очередного дерзкого стихотворения.

Напомним, что Милонов вызывал на дуэль Шнурова в начале января 2019 года. Тогда депутат предложил устроить батл с музыкантом, для того, чтобы раз и навсегда решить споры между ними. Однако лидер «Ленинграда» отказался «махать кулаками».

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