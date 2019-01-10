«Считает нас за дураков»: Шнуров проигнорировал вызов на батл Милонова

Перепалка между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и депутатом Госдумы Виталием Милоновым все никак не утихает. Все началось с того, что думец сравнил Шнура с «гопником», который только «оторвался от фляги с пивасом», вместо того, чтобы нести культуру в массы. В итоге «ответка» на «ответку», и Милонов вызвал музыканта на рэп-батл на радио «Комсомольская правда», чтобы расставить в прямом эфире все точки над «и».

- Я вызываю Шнура в свою программу на Радио «Комсомольская правда». Обсудим с господином частушечником нюансы поэтической семантики допустимой в нашей стране. И того творчества, которое гнать надо к духовному отцу Невзорова, - сказал депутат.

Но судя по очередному ответу Шнурова, желание встретиться лицом к лицу у него нет. Вместо этого эпатажный музыкант опубликовал в своем Instagram очередное ироничное стихотворение.

Нешуточно слугу распетушило,

Что избиратель замер и фигея,

Он наблюдает будто в ж..е шило

Елозит у законотворца антигея.

Цитируя то Пушкина, то Даля,

Целует крест, потом звезду, затем киот,

И спляшет, и прочтёт стишок Виталя,

Как настоящий русский патриот.

Считая нас за дураков и ванек,

Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.

Уже и рэп читает наш избранник,

И предлагает драться на мечах.

Толковый парень это сразу видно.

Очки и борода, костюм металлик,

Но выглядит не то чтобы солидно,

Как настоящий .......(депутат) Виталик.

Однако сам Виталий Милонов нисколечко не расстроился из-за такого ответа музыканта. По его мнению, спасовав перед батлом, Шнуров проиграл ему всухую.

- Мы пригласили его на площадку «Комсомольской правды» обсудить как нормальные люди. Ведь важны не какие-то реплики касательно моей личности или его. Спорить должны мнения, а не люди. Поэтому, для того, чтобы обсудить эту важную проблему, которая сейчас действительно разделяет многих людей, мы и приглашали его на радио. Он не пошел. Я понимаю, что он рот открывает только за деньги. Мы готовы защищать свою правду в открытом радио-бою. Он не готов. Это называется неявка на бой. Засчитывает поражение автоматически 2:0 всухую, - прокомментировал очередные стихи Шнура депутат.

А в это время поклонники музыканта подталкивают Шнурова принять вызов и напоминают, что по правилам дуэли выбирать оружие должен тот, кому «бросили перчатку».