«Калаш», братва и гимн России: Барецкий приехал встречать Дацика из СИЗО

В понедельник, 25 февраля, на заседании городского суда Петербурга было оглашено решение: прекратить уголовное преследование в отношении Вячеслава Дацика за истечением срока давности и освободить его из-под стражи. Узнав эту новость, с самого утра 26 февраля у ворот новых «Крестов» в Колпино собралась толпа людей. Возглавляет эту всю процессию скандально известный шоумен и давний приятель «Рыжего Тарзана» Стас Барецкий.

Утро в Петербурге выдалось солнечным. Шоумен в малиновом пиджаке приехал к СИЗО на встречу с «братками» на тонированных автомобилях. Позитивно настроенный Барецкий, человек, который не может без антуража, расхаживает возле здания «Крестов» с «Калашом» и подбадривает толпу, которая и так готова оказать теплую встречу Дацику.

Здесь же, возле СИЗО с замиранием сердца ждет встречи с любимым верная подруга Дацика, Виктория. А вот мама ультра-националиста решила встретить сына с пирогами дома.

- Мама Дацика хочет, чтобы мы отвезли его домой. Но зная Дацика, он, наверное, только через неделю доедет. Он человек активный, ему надо действовать, - рассказал Барецкий, размахивая оружием. - Мы, наверное, съездим, поедим, а потом начнем мутить движухи. Меня в этой всей ситуации интересует только творчество, - напомнил шоумен корреспонденту «КП-Петребург»о планах снять фильм.

По словам Барецкого, он ждет не дождется, когда начнутся съемки продолжения культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат». Якобы сам режиссер до своей смерти попросил деньги на третий фильм у шоумена.

- На Руси всегда было три брата. Поэтому я хочу привлечь Дацика, не потому что он дурак, а он как никто знает эту уголовную среду. А снимать фильм «Брат» без уголовной тематики - смысла нет. Мы люди реально из 90-х, - пробасил Барецкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/694109" frameborder="0"></iframe> Стас Барецкий рассказал, что снимет продолжение фильма Брат, а главные роли в нем сыграет Дацик и Джигурда.Олег ЗОЛОТО

В это время все ожидают, когда же сам Вячеслав Дацик наконец-то появится в дверях СИЗО свободным человеком. Встреча для него организовали поистине роскошную. Лимузин, может шампанское, почитатели. Напротив входа в «Кресты» даже установили большую колонку с развивающимся шлагом России.

- Гимн страны будем включать, - пояснил Барецкий.

Действительно, такие встречи человека из СИЗО можно было представить только в далеких уже 90-х годах. Однако там, где шоумен в малиновом пиджаке, там и «бандитский Петербург».

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