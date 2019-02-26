2019-02-26T15:10:20+03:00
Общество

Я - гражданин СССР: гроза проституток Вячеслав Дацик вышел на свободу

Встречали Рыжего Тарзана из Крестов-2 Стас Барецкий и многочисленные журналисты [видео]
Петр КИБЕР
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Гроза проституток Вячеслав Дацик вышел на свободу.Гроза проституток Вячеслав Дацик вышел на свободу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Только в два часа дня 26 февраля из ворот Следственного изолятора Кресты-2, расположенного в Колпино, вышел Вячеслав Дацик, известный также как гроза проституток, сын Свиборга, повелитель муромских лесов и прочее.

- Дацик вышел с двумя большими хозяйственными сумками в руках. Первым делом он показал встречавшим его журналистам паспорт гражданина СССР, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

- Наша банда где? – были первые слова Рыжего Тарзана на свободе.

Националист Дацик отсидел в Крестах 2,5 года и вышел на свободу.Олег ЗОЛОТО

Журналисты тут же успокоили Вячеслава, что встречающие его приятели рядом и поинтересовались, как ему вне стен тюрьмы.

- На свободе как всегда, дела нормально, - заверил Дацик.

Что касается планов, то в первую очередь повелитель муромских лесов намерен купить спортивную форму, начать тренироваться и готовиться к боям. А дальше – дел громадье.

- Буду восстанавливать Советский союз. В кино сниматься, а то 2,5 года сидел, смотрел сериалы – прикольных нет. Мы с Барецким лучше сделаем. Сюжеты будут на уголовных делах основаны, - заявил Дацик.

Также Рыжий Тарзан посетовал на то, что в тюрьме ему не давали положенных по закону свиданий с родственниками и пожаловался на условия содержания в Крестах. А вот про проституток, за которых борец за нравственности и оказался на нарах, не было сказано ни слова.

Забрал Дацика домой Стас Барецкий, который приехал за давним приятелем с автоматом Калашникова, шампанским и громкой музыкой из лимузина, а группа встречающих устроила даже небольшой фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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