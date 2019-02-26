Бой с Емельяненко, съемки в фильме «Брат-3»: Чем займется «Рыжий Тарзан» Вячеслав Дацик на свободе

Сын Сварога, повелитель муромских лесов из рода Серых Псов, язычник и победитель международных турниров по боям без правил 39-летний Вячеслав Дацик снова на свободе. Накануне городской суд Петербурга прекратил его уголовное дело за истечением срока давности, и вот сегодня Рыжего Тарзана выпустили из СИЗО.

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Напомним, задержали его в мае 2016-го за то, что разгромил бордель на Васильевском острове, а его сотрудниц погнал голышом по ночным улицам. На борца завели уголовное дело по статьям «Побои», «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Хулиганство». В итоге свое Рыжий Тарзан отсидел. Если думаете, что первый день на свободе прошел спокойно, то ошибаетесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/694156" frameborder="0"></iframe> Националист Дацик отсидел в Крестах 2,5 года и вышел на свободу.Олег ЗОЛОТО

ПРИЕХАЛИ БРАТКИ

Праздничная феерия по случаю освобождения грозы петербургских борделей началась за несколько часов до того, как сам герой показался из Крестов. Возглавил торжественную процессию скандально известный шоумен и давний приятель Рыжего Тарзана Стас Барецкий. Пока остальные братки настраивали аудиоаппаратуру и разыскивали заплутавший на колпинских улицах лимузин цвета металлик, турбо-шансонье делился планами.

Бедному Барецкому приходилось отвечать сразу по двум телефонам.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мама Славы хочет, чтобы мы отвезли его домой. Но, зная Дацика, он, наверное, только через неделю доедет. Он человек активный, ему надо действовать, - пробасил Барецкий. - Меня в этой ситуации интересует только творчество. Будем фильм снимать «Брат-3». Хочу привлечь Дацика, потому что он как никто знает уголовную среду. А снимать картину без уголовной тематики - смысла нет. Джигурда уже тоже согласился.

К стенам Крестов Барецкий пришел с неизменным в последнее время атрибутом - автоматом Калашникова. Он задорно размахивал оружием и подбадривал толпу, которая вышла поглазеть на легендарный малиновый пиджак и его хозяина.

Барецкий агитировал толпу голосовать за Дацика на выборах.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дацика в губернаторы! Россия - лучшая страна в мире, - размахивал калашом Стас.

Остерегаясь слишком горячей встречи давних друзей, шоумена подозвали сотрудники УФСИН. Вероятно, их рабочий день был бы спокойнее, если бы вместо автомата Барецкий привез свою старую игрушку - жестяную пивную банку.

ПОМОГАЛ ЗАКЛЮЧЕННЫМ

- Да вообще Дацик молодец, - рассуждает мужчина, представившийся Ткачом.

У ворот Дацика уже ждали друзья и журналисты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из СИЗО он вышел два месяца назад и теперь привез на зону подарки. О том, что сын Сварога выходит на свободу, он узнал, пока стоял в очереди.

- Мы с ним в соседних камерах были на восьмом этаже. Сейчас он более адекватный, чем раньше. Есть с чем сравнивать, - рассказывает он хриплым голосом. - Он нам советы давал юридические. Писал апелляции, жалобы, обращался в Европейский суд по правам человека. Пытался заключенным помочь изменить меру пресечения.

Дацик садится в машину, которую для него подготовили друзья.Фото: Олег ЗОЛОТО

А еще всех соседей по камере Дацик заставлял вести здоровый образ жизни: приседать, отжиматься. Главное правило - никаких сигарет. Ссориться с бывшим бойцом никто не хотел, поэтому приходилось бросать.

СЪЕМКИ В КИНО И БОИ

У ворот следственного изолятора Вячеслав Дацик появился около двух часов дня. За три года в Крестах он почти не изменился. Только борода стала еще пышнее. В руках повелитель муромских лесов держал две большие хозяйственные сумки. В них - личные вещи и бумаги, которые еще придется разослать в разные инстанции за пацанов.

Тот самый лимузин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается планов, то в первую очередь повелитель муромских лесов намерен купить спортивную форму, начать тренироваться и готовиться к боям. Причем с самим Александром Емельяненко. Но и помимо этого дел громадье.

- Будем восстанавливать Советский Союз, в кино сниматься, а то два с половиной года сидел, смотрел сериалы - прикольных нет. Мы с Барецким лучше сделаем, - заявил Дацик. - А что касается проституток, тут я не успокоился. Тюрьма вообще никого не исправляет. Буду и дальше бороться, но другими методами.

У стен "Крестов" звучал Rammstein и Сергей Наговицын.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из СИЗО Дацик уезжал с небывалым для тех мест размахом - на лимузине. Сделал почетный круг вокруг и устроил для корешей из тюрьмы небольшое шоу. Из колонок разносился «Базар-вокзал», Сергей Наговицын и Rammstein, а группа встречающих палила из фейерверков. В ответ из оконных щелей выглядывали руки и какие-то тряпки, которыми они размахивали.

Подруга Дацика, Виктория, встречала его шампанским. Товарищи - фейерверком.Фото: Олег ЗОЛОТО

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